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Allwyn: Πώς είδε το Q1 η Eurobank Equities, η τιμή-στόχος

Tα αποτελέσματα κινήθηκαν κοντά στις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται κατά 21% στα 1,2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 24% στα 443 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πρώτης ενοποίησης της PrizePicks.

Allwyn: Πώς είδε το Q1 η Eurobank Equities, η τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιουνίου 2026 - 12:18

Στάση αναμονής (Hold) και τιμή-στόχο 13,4 ευρώ διατηρεί για τη μετοχή της Allwyn η Eurobank Equities μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, εκτιμώντας ότι η ισχυρή λογιστική ανάπτυξη εξακολουθεί να επισκιάζεται από έκτακτα κόστη, αυξημένο δανεισμό και περιορισμένη ορατότητα στις πραγματικές ταμειακές ροές προς τους μετόχους.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα κινήθηκαν κοντά στις εκτιμήσεις της, με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται κατά 21% στα 1,2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 24% στα 443 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πρώτης ενοποίησης της PrizePicks.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Eurobank, η οργανική εικόνα ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη. Εξαιρουμένης της PrizePicks, η διοίκηση της Allwyn ανέφερε αύξηση μόλις 3,5% στα καθαρά έσοδα και 6% στα EBITDA, με την ενίσχυση της συμμετοχής στη Betano να αντισταθμίζει δυσμενείς επιδράσεις από τη φορολογία στην Αυστρία, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη δύσκολη συγκριτική βάση των λοταριών.

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει επίσης ότι οι προσαρμογές στα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 107 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά EBITDA να αυξηθούν κατά μόλις 11%, σημαντικά χαμηλότερα από το 24% των προσαρμοσμένων μεγεθών.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 5,35 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της PrizePicks, ενώ η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει το χαμηλότερο σημείο σε όρους ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους, λόγω πληρωμών για εξαγορές και άδειες λειτουργίας.

Παρότι η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 23% τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Eurobank Equities θεωρεί ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με premium έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών της, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 13,4 ευρώ.

 

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