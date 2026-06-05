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Bally’s Intralot: Στο 1,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η «Bally’s Intralot προέβη την 5/6/2026 σε αγορά 461.260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,173598 ευρώ και συνολική αξία 541.333,81 ευρώ.

Bally’s Intralot: Στο 1,15% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2026 - 23:32

Η «Bally’s Intralot» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 5/6/2026 σε αγορά 461.260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,173598 ευρώ και συνολική αξία 541.333,81 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Bally’s Intralot κατέχει 21.498.878 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,151% του συνόλου των μετοχών της.

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