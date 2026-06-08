Πλαστικά Θράκης: Στις 15 Ιουνίου η αποκοππη του υπόλοιπου μερίσματος

Η Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2026 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.500.000 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,2400469010 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), αλλά και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία, δυνάμει και σε εκτέλεση της από 12 Νοεμβρίου 2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 23 Ιανουαρίου 2026 προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού 3.000.000 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο, με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 884.815 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία κατά τον χρόνο εκείνο και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε τελικώς σε 0,0700008262 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειόμενης χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) ανέρχεται σε 7.500.000 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1714620722 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό, μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 897.075 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,1750521428 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1662995356 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2025 (Cut Off Date) ορίστηκε η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 (Record Date).

Η καταβολή του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031 παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.