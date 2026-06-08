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Εθνική Τράπεζα: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,2792/μετοχή, από 15 Ιουνίου η καταβολή

Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026.

Εθνική Τράπεζα: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,2792/μετοχή, από 15 Ιουνίου η καταβολή

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουνίου 2026 - 18:40

Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («η Τράπεζα») ανακοινώνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2025 και τη λύση αποθεματικών για διανομή στους μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, στους Μετόχους θα διανεμηθεί σε μετρητά συνολικό ποσό €263.897.800 (μικτό ποσό) ή €0,2885027094 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Το ως άνω προς διανομή ποσό που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 17.001.934 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, και διαμορφώνεται τελικώς στο μικτό ποσό €0,2939667083 ανά μετοχή.

Από το ως άνω μικτό ποσό θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, και συνεπώς το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει σε €0,2792683729 ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013).

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) χωρίς το δικαίωμα λήψης του προς διανομή ποσού, ορίζεται η Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω ποσού ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

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