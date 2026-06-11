Titan: Νέα τιμή-στόχος από NBG Securities, «αδικαιολόγητο το discount»

Νέα τιμή-στόχο στα 65 ευρώ, περίπου 33% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, θέτει για τη μετοχή της Titan η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση outperform.

Οπως επισημαίνει, η Titan συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, αυξημένες ενεργειακές και πρώτες ύλες, καθώς και υψηλά επιτόκια. Ο χρηματιστηριακός οίκος επισημαίνει ότι η οργανική ανάπτυξη, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, οι υψηλές ταμειακές ροές και ο περιορισμένος δανεισμός επιτρέπουν στον όμιλο να διατηρεί ισχυρή δυναμική.

Η NBG Securities αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για την περίοδο μετά το 2026, ενσωματώνοντας τόσο τις τάσεις του πρώτου τριμήνου όσο και τους στόχους της στρατηγικής «Forward 2029». Εκτιμά ότι τα έσοδα του ομίλου θα αυξηθούν κατά 9,6% φέτος, τα EBITDA κατά 12,2% και τα καθαρά κέρδη κατά 26,3%. Σε ορίζοντα 2025-2029 προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,9% για τα έσοδα, 8,1% για τα EBITDA και 8,7% για τα καθαρά κέρδη.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι πρόσφατες εξαγορές στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Τουρκία, καθώς και οι συνέργειες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωσή τους. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή στις βασικές αγορές του ομίλου, με ώθηση από τα έργα υποδομών και την ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι οι πρωτοβουλίες της διοίκησης για τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, μέσω συμβάσεων αγοράς ενέργειας, χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, αντισταθμίσεων κινδύνου και έγκαιρης ναυλολόγησης πλοίων, περιορίζουν σημαντικά την έκθεση του ομίλου στις πληθωριστικές πιέσεις.

Η νέα τιμή-στόχος τοποθετείται στα 65 ευρώ ανά μετοχή, από συνδυασμό αποτίμησης με τη μέθοδο Sum-of-the-Parts και προεξόφλησης ταμειακών ροών, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η NBG Securities υπογραμμίζει ότι η Titan εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με μέσο discount 27% έναντι των διεθνών ομοειδών εταιρειών με βάση τους δείκτες EV/EBITDA της διετίας 2026-2027, επίπεδο το οποίο θεωρεί αδικαιολόγητο, καθώς προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση και παρόμοιο επίπεδο μόχλευσης.