JP Morgan: Ανεβάζει στα €25 τον πήχη για τη μετοχή της ΔΕΗ

Στα τέλη Μαΐου, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το μέγεθος της οποίας αυξήθηκε στα 4,25 δισ. ευρώ (έναντι αρχικού στόχου 4 δισ. ευρώ), ενώ συνολικά η εταιρεία άντλησε 4,5 δισ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων 250 εκατ. ευρώ από την πώληση υφιστάμενων ιδίων μετοχών), θυμίζει η JP Morgan σε ανάλυσή της για τη μετοχή.

Κατά την άποψή μας, γράφει η τιμή διάθεσης των 18,63 ευρώ ανά μετοχή παρείχε ένα εύλογα ελκυστικό σημείο εισόδου για νέους επενδυτές. Υπολογίζουμε ότι αντιστοιχούσε σε δείκτη P/E για το 2028 της τάξης του 11x (περίπου 20% έκπτωση έναντι του μέσου όρου των ευρωπαϊκών ολοκληρωμένων εταιρειών κοινής ωφέλειας) και σε μερισματική απόδοση 6,4%.

Όπως είχαμε αναφέρει προηγουμένως, η συναλλαγή θα βοηθήσει την ΔΕΗ να επεκτείνει στρατηγικά τις δραστηριότητές της και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα (capex) ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την επίτευξη κορυφαίας στον κλάδο αύξησης κερδών άνω του 20%, διατηρώντας παράλληλα τον δανεισμό υπό έλεγχο (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA κάτω από 3,5x).

Παρότι η εκτέλεση του σχεδίου θα αποτελεί βασικό παράγοντα παρακολούθησης στο μέλλον, σημειώνουμε ότι η διοίκηση διαθέτει ήδη αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης στόχων. Επιπλέον, το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (LTIP) της διοίκησης ευθυγραμμίζει, κατά την άποψή μας, τα συμφέροντά της με εκείνα των μετόχων μειοψηφίας.

Καθώς ενσωματώνουμε στο μοντέλο μας τους επικαιροποιημένους και πιο φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους, αναβαθμίζουμε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις κερδών μας κατά μέσο όρο κατά 10% (βρισκόμαστε σήμερα περίπου 5% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς σύμφωνα με το Bloomberg). Ως αποτέλεσμα, αυξάνουμε την τιμή-στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 κατά 19%, στα 25 ευρώ ανά μετοχή, από 21 ευρώ προηγουμένως.

Διατηρούμε τη σύσταση Overweight για την ΔΕΗ, καθώς εκτιμούμε ότι προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό αναπτυξιακών προοπτικών και μερισματικών αποδόσεων στον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας, καθώς και θεματική έκθεση στις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.