Bally’s Intralot: Με buy ξεκινά κάλυψη η Optima, η τιμή-στόχος

Με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο 1,41 ευρώ ανά μετοχή επανεκκινεί κάλυψη για τον τίτλο της Bally’s Intralot η Optima Bank. Η αποτίμηση βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με το κλείσιμο της 10ης Ιουνίου 2026.

Στην έκθεσή της, η Optima χαρακτηρίζει τη Bally’s Ιntralot ως έναν παγκόσμιο πάροχο τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών και συστημάτων λοταρίας, με παρουσία σε 40 χώρες και μακροχρόνια συμβόλαια που εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Καθοριστικής σημασίας για τον όμιλο θεωρείται η συναλλαγή μεταξύ Ιntralot και Bally’s Interactive, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και δημιούργησε έναν ισχυρό παίκτη με σημαντική έκθεση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του online gaming. Η Optima επισημαίνει ότι η Bally’s Interactive είχε το 2024 έσοδα 709 εκατ. ευρώ και EBITDA 283 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της να προέρχεται από τη βρετανική αγορά.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή βλέπει ως σημαντικό καταλύτη την πιθανή εξαγορά της Evoke, η οποία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 0,40 ευρώ ανά μετοχή στη δίκαιη αξία της εταιρείας, χάρη σε συνέργειες που εκτιμώνται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για την περίοδο 2025-2030, η Optima προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων 21,7% και EBITDA 23,5%, με παράλληλη βελτίωση της μόχλευσης και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, στοιχεία που στηρίζουν τη θετική επενδυτική της άποψη για τη μετοχή.