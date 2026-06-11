BofA: Τιμή-στόχος τα €52 για τη Metlen, κλειδί το γάλλιο

Τη σύσταση «Buy» για τη Metlen διατηρεί η Bank of America (BofA), επαναλαμβάνοντας την τιμή-στόχο των 52 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η ελληνική εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς τα κρίσιμα μέταλλα, το γάλλιο και την ενέργεια. Η ανάλυση ακολουθεί επίσκεψη αναλυτών της BofA στις εγκαταστάσεις της Μetlen στην Ελλάδα και συναντήσεις με την ανώτατη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου Ευάγγελου Μυτιληναίου και του διευθύνοντος συμβούλου Χρήστου Γαβαλά.

Στο επίκεντρο τα κρίσιμα μέταλλα

Σύμφωνα με την έκθεση, το επιχειρηματικό σχέδιο της Μetlen στον τομέα των κρίσιμων μετάλλων έχει εξελιχθεί σημαντικά μετά το Capital Markets Day του 2025. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ιδιόκτητη υδρομεταλλουργική τεχνολογία που επιτρέπει την ανάκτηση μετάλλων από μη συμβατικές πρώτες ύλες, όπως βιομηχανικές σκωρίες (slag).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γάλλιο, ένα από τα πλέον στρατηγικά μέταλλα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Η παραγωγή γαλλίου στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της Μetlen βρίσκεται ήδη στη φάση βιομηχανικής υλοποίησης, με στόχο δυναμικότητα 50 τόνων ετησίως έως το τέλος του 2027. Η BofA εκτιμά ότι οι αποδόσεις του έργου ενδέχεται να ξεπεράσουν τις προηγούμενες προβλέψεις της εταιρείας, λόγω των υψηλότερων τιμών του μετάλλου στην αγορά.

Παράλληλα, η επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας προχωρά, έχοντας ως βάση τη μακροχρόνια συμφωνία με τη Rio Tinto.

Η τράπεζα αναφέρεται και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Μetlen το 2025, όταν προχώρησε σε προειδοποιήσεις για χαμηλότερη κερδοφορία λόγω υπερβάσεων κόστους σε έργα EPCM. Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία έχει πλέον αναδιαρθρώσει πλήρως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενσωματώνοντάς την σε διαφορετική επιχειρησιακή δομή. Η διοίκηση θεωρεί ότι έχουν ήδη σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις για τα προβληματικά έργα και ότι οι περισσότερες εκκρεμότητες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2027.

Στόχος EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Η BofA υπενθυμίζει ότι η Μetlen έχει παρουσιάσει μεσοπρόθεσμο σχέδιο για EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ, βασισμένο σε τρεις νέους πυλώνες ανάπτυξης:

την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων και ειδικότερα γαλλίου,

την ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα μέσω της δραστηριότητας Circular Metals,

την ενίσχυση της παρουσίας στον αμυντικό τομέα, με στόχο EBITDA περίπου 150 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι προβλέψεις και η αποτίμηση

Για το 2027 η BofA προβλέπει EBITDA 1,26 δισ. ευρώ, έναντι 1,17 δισ. ευρώ το 2026, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 640 εκατ. ευρώ. Η τιμή-στόχος των 52 ευρώ βασίζεται σε συνδυασμό αποτίμησης μέσω πολλαπλασιαστή 7 φορές το EBITDA του 2027 και μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF).