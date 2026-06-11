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Allwyn: «Buy» από τη Solidus με περιθώριο ανόδου ως 23%

Ο όμιλος βρίσκεται σε φάση ισχυρού μετασχηματισμού από περιφερειακό παίκτη σε παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου gaming και λοταριών, τονίζει η χρηματιστηριακή. Ισχυρό στήριγμα η μερισματική απόδοση. Οι καταλύτες ανάπτυξης.

Allwyn: «Buy» από τη Solidus με περιθώριο ανόδου ως 23%

Δημοσιεύθηκε: 11 Ιουνίου 2026 - 15:24

Η Allwyn εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, με τη Solidus Securities να ξεκινά κάλυψη της μετοχής με σύσταση «Buy» και εύρος τιμής-στόχου 14,5-17 ευρώ, το οποίο συνεπάγεται περιθώριο ανόδου από 10% έως 23% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Στην ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ως «μετασχηματιστικό», υπογραμμίζοντας ότι η νέα εταιρική δομή που προέκυψε από τη συγχώνευση της Allwyn International με τον OΠΑΠ επιβεβαιώνει την ικανότητα του ομίλου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε πολλαπλές αγορές και δραστηριότητες ταυτόχρονα.

Η Solidus εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να ενσωματώνει discount έναντι της εύλογης αξίας της, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 21% και προσαρμοσμένων EBITDA κατά 24% στο πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για περιθώριο EBITDA 37% το 2026 και ανάπτυξη εσόδων της τάξης του μεσαίου έως υψηλού 20% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των επόμενων ετών. Η ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της UK National Lottery αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους, ενώ η επικείμενη εισαγωγή του Powerball στη βρετανική αγορά -για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ- θεωρείται σημαντικός καταλύτης για την αύξηση των εσόδων.

Παράλληλα, η εξαγορά της PrizePicks ενισχύει την παρουσία της Allwyn στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας μια δραστηριότητα υψηλής ανάπτυξης και ισχυρών ταμειακών ροών, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος του iGaming στην ηπειρωτική Ευρώπη αποτελεί ακόμη έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Η Solidus επισημαίνει επίσης τη σημαντική συμβολή της Betano, η οποία κατέγραψε αύξηση καθαρών κερδών κατά 43% το πρώτο τρίμηνο και απέδωσε για πρώτη φορά μέρισμα προς την Allwyn.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης μετά την εξαγορά της PrizePicks, η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων και η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου παγκόσμιου brand θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της μετοχής τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, η πολιτική επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, με πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. ευρώ και ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, προσφέρει μερισματική απόδοση που υπερβαίνει το 8%, στοιχείο που λειτουργεί ως ισχυρό στήριγμα για την αποτίμηση.

«Η νέα Allwyn εκτελεί, αναπτύσσεται και επιστρέφει αξία», καταλήγει η Solidus, εκτιμώντας ότι ο όμιλος διαθέτει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε έναν από τους κυρίαρχους παγκόσμιους παίκτες στον κλάδο του gaming και των λοταριών.

 

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