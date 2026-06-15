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Motor Oil: Στα 51 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η NBG Sec.

Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει στη μετοχή η NBG Securities. Οι ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο, οι ευνοϊκές προοπτικές για τα περιθώρια διύλισης και η σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας. Οι εκτιμήσεις για το μέρισμα.

Motor Oil: Στα 51 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η NBG Sec.

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουνίου 2026 - 10:37

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Motor Oil προχώρησε η NBG Securities, ανεβάζοντάς την στα 51 ευρώ από 41 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 28% από τα τρέχοντα επίπεδα και διατηρώντας τη σύσταση «outperform».

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι ο όμιλος ξεκίνησε δυναμικά το 2026, επωφελούμενος από το ευνοϊκό περιβάλλον στα περιθώρια διύλισης, την ισχυρή ζήτηση για μεσαία αποστάγματα και την αύξηση των όγκων πωλήσεων. Το προσαρμοσμένο EBITDA του πρώτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 76% σε ετήσια βάση, στα 381 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 203 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού στα 1,26 δισ. ευρώ από 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Μετά τις θετικές ενδείξεις από τη διοίκηση για τη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης και κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, η NBG Securities αναβάθμισε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την περίοδο 2026-2028. Πλέον προβλέπει καθαρά κέρδη 821 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2025, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για σημαντική υποχώρηση.

Η αναθεώρηση αυτή στηρίζει και την εκτίμηση για συνολικό μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5%.

Η χρηματιστηριακή παραμένει θετική για τις προοπτικές της Μotor Oil, υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρησιακή υπεροχή του διυλιστηρίου της επιτρέπει να επιτυγχάνει σταθερά υψηλότερα περιθώρια από τα διεθνή benchmarks.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των επενδύσεων στην κυκλική οικονομία και των νέων ενεργειακών έργων δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση της μετοχής.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Μotor Oil εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της, παρά την άνοδο περίπου 27% που καταγράφει η μετοχή από την αρχή του έτους.

 

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