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Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Ίλυδα

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Ίλυδα

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2026 - 18:54

Η εισηγμένη στο Euronext Athens εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύναψε σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Το Euronext Athens, με την από 15/06/2026 απόφασή του, ενέκρινε την απόκτηση από το ανωτέρω Μέλος της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και του ανωτέρω Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Euronext Athens.

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