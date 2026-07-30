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Πειραιώς: Στα 12 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η UBS

Τα αποτελέσματα β' τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην ισχυρή πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (+7,4% ετησίως) και των προμηθειών (+52%), με καθοριστική τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τονίζει ο οίκος.

Πειραιώς: Στα 12 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η UBS

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουλίου 2026 - 17:06

Ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποίησε η UBS μετά τις επιδόσεις-ρεκόρ του εξαμήνου, αυξάνοντας κατά 4% την τιμή-στόχο στα 12 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση «Buy». Ο ελβετικός οίκος κρίνει ελκυστική την αποτίμηση παρά την άνοδο της μετοχής, εκτιμώντας ότι η διοίκηση παραμένει συντηρητική στις προβλέψεις της.

Τα αποτελέσματα β' τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην ισχυρή πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (+7,4% ετησίως) και των προμηθειών (+52%), με καθοριστική τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,28%, οδηγώντας σε αναβάθμιση των σχετικών στόχων, ενώ η εκτίμηση για τα συνολικά έσοδα από τόκους ανέβηκε κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Η UBS ανεβάζει την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,95 ευρώ (0,99 ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση), έναντι της συντηρητικής καθοδήγησης της διοίκησης για 0,90 ευρώ.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό 16,9% το τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 στο 12,8% να ενισχύει τις προοπτικές για υψηλότερες διανομές στους μετόχους τα επόμενα χρόνια.

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