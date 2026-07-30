Περιθώριο ανόδου άνω του 40% στη Metlen εντοπίζει η Optima Bank

Στα 64 ευρώ (upside 42,5% από το χθεσινό κλείσιμο) διατηρεί την τιμή-στόχο για τη Metlen η Optima Bank, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy» και διατηρώντας τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026. Η τράπεζα εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου για EBITDA από 1 δισ. έως 1,05 δισ. ευρώ φέτος, καθώς αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική και δεν αντανακλά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου. Με βάση τις εκτιμήσεις της, η Μetlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7 φορές και δείκτη P/E 8,6 φορές για το 2027.

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου στις 6 Αυγούστου, η Optima προβλέπει αύξηση των εσόδων του ομίλου κατά 14,7%, στα 4,14 δισ. ευρώ, των EBITDA κατά 12,6%, στα 501 εκατ. ευρώ, και των καθαρών κερδών κατά 9,5%, στα 278 εκατ. ευρώ.

Καταλύτης η ενεργειακή μετάβαση

Η μεγαλύτερη βελτίωση στα αποτελέσματα αναμένεται να προέλθει από την πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης, της οποίας τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 115 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην εξομάλυνση της δραστηριότητας των έργων EPC ηλεκτροπαραγωγής, μετά την ολοκλήρωση των έργων που είχαν διακοπεί, καθώς και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην πρόοδο των έργων που αναπτύσσονται για λογαριασμό της ΔΕH.

Ο κλάδος Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τη δυναμική του, με EBITDA περίπου 210 εκατ. ευρώ, χάρη στην υψηλή παραγωγή των θερμικών μονάδων και στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον τομέα Μεταλλουργίας, η παραγωγή αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα, ωστόσο η κερδοφορία προβλέπεται υψηλότερη, καθώς από τον Μάρτιο ενισχύθηκαν σημαντικά τα premiums του αλουμινίου.

Θετικές προοπτικές καταγράφονται και για τις θυγατρικές υποδομών, με περαιτέρω αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, μετά την ισχυρή επίδοση του πρώτου τριμήνου.

Πιο αισιόδοξη για το β' εξάμηνο

Η τράπεζα εκτιμά ότι η κερδοφορία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς ωριμάζει το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυξάνεται η συμβολή της θερμικής παραγωγής, διατηρούνται τα υψηλά περιθώρια στη Μεταλλουργία με ελεγχόμενο ενεργειακό κόστος και συνεχίζεται η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Μetlen στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Optima θεωρεί ότι ο όμιλος βρίσκεται σε θέση να επιτύχει ή και να υπερβεί τόσο τη δική της εκτίμηση για EBITDA 1,1 δισ. ευρώ όσο και την καθοδήγηση της διοίκησης για EBITDA 1-1,05 δισ. ευρώ το 2026.