Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές «ξύπνησαν» το δεύτερο τρίμηνο

Το momentum της ελληνικής αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο αναδεικνύει κάτι που η εικόνα στο σύνολο του εξαμήνου ενδέχεται να κρύβει: η ελληνική αγορά δεν ανεβαίνει μόνο λόγω λίγων μετοχών που έτρεξαν νωρίς — διευρύνεται. Κι αυτό είναι συνήθως το σήμα που οι έμπειροι επενδυτές περιμένουν για να επιβεβαιώσουν ότι ένα ράλι έχει βάθος.

Με βάση τα στοιχεία της Beta Securities, στην κορυφή των αποδόσεων στο δεύτερο τρίμηνο βρίσκεται η Κρι Κρι με +48,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η εκρηκτική απόδοσή της μέχρι στιγμής στο έτος (+56,3%) δεν αποτελεί «πυροτέχνημα» του πρώτου τριμήνου. Ωθηση στη μετοχή έδωσε η ανακοίνωση σημαντικά αυξημένων οικονομικών μεγεθών για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Το P/E της στα 23,2x (+45% vs global peers) μπορεί να φαίνεται ακριβό, αλλά η δυναμική υποδηλώνει ότι η αγορά αποτιμά ανάπτυξη.

Ακολουθεί η Cenergy με +30,3% στο δεύτερο τρίμηνο, επιταχύνοντας σε απόλυτους όρους. Η εταιρεία παραμένει σε δομική τροχιά ανόδου χάρη στη ζήτηση υποθαλάσσιων καλωδίων για υπεράκτια αιολικά. Τα κέρδη ήταν ακόμα υψηλότερα στις αρχές της εβδομάδας (υψηλό 26,2 ευρώ), ενώ μετά το placement που έγινε στα 24,2 ευρώ η μετοχή πιέστηκε για να κλείσει την Παρασκευή στα 23,82 ευρώ.

Το P/E discount 20% vs global peers (20,5x vs 25,5x) παραμένει άθικτο παρά το +59,3% μέχρι στιγμής στο έτος, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το upside.

Η μεγάλη έκπληξη του τριμήνου, ωστόσο, είναι η τραπεζική επιτάχυνση. Τράπεζα Πειραιώς (+28,5%), Eurobank (+24,1%), Alpha Bank (+24,0%) και Εθνική Τράπεζα (+21,4%) δείχνουν ότι το τραπεζικό re-rating δεν έχει εξαντληθεί. Η Αlpha Bank είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: Στο εξάμηνο αποδίδει μόλις +10,8%, αλλά το τελευταίο τρίμηνο έτρεξε με +24% — σχεδόν διπλάσια επιτάχυνση.

Ο λόγος είναι προφανής για όποιον κοιτάξει τα στοιχεία: η Alpha διαπραγματεύεται σε P/TBV 1,1x έναντι 2,1x ευρωπαϊκού μέσου, discount 48% — το μεγαλύτερο στον κλάδο. Με ROE που βελτιώνεται χρονιά με τη χρονιά και EPS που αναμένεται να φτάσει τα 0,50 ευρώ το 2028 από 0,42 ευρώ το 2026, η σύγκλιση με τους ευρωπαίους peers παραμένει το κεντρικό investment case. Παρόμοια λογική ισχύει για την Eurobank (P/TBV 1,5x vs 2,1x peers, discount 30%) και την Πειραιώς (1,4x vs 2,1x, discount 35%).

Η ΔΕΗ εκτινάσσεται +28,9% το δεύτερο τρίμηνο με μοχλό την αύξηση κεφαλαίου, «φτιάχνοντας» και την εικόνα της μετοχής στο σύνολο του έτους (+26,5% YTD). Διαπραγματεύεται σε P/BV 1,2x έναντι 2,4x για τον ευρωπαϊκό κλάδο utilities — discount 52% — ενώ το P/E της (15,1x) υπολείπεται κατά 14% από τον ευρωπαϊκό μέσο.

Στον αντίποδα, τρεις μετοχές παραμένουν στο περιθώριο παρά τα ελκυστικά fundamentals τους. Η Allwyn καταγράφει μόλις +2,8% στο τρίμηνο, συνεχίζοντας τη σκιά του -24,2% μέχρι στιγμής στο έτος.

Η αγορά δυσκολεύεται να χωνέψει το premium αποτίμησης (P/E 21,1x, +80% vs peers), παρά το γεγονός ότι η μερισματική απόδοση 7,60% αποτελεί την υψηλότερη στο ελληνικό σύμπαν.

Το Jumbo (+0,5% σε 3Μ) παραμένει υπό πίεση μετά το -20,1% από την αρχή της χρονιάς, δημιουργώντας P/E discount 42% vs global retail peers και μερισματική απόδοση 5,38% — συνδυασμός που δύσκολα αγνοείται επί μακρόν.

Η Aegean, με +7,9% στο τρίμηνο αλλά -9,8% από την 1η Ιανουαρίου, παραμένει στη ζώνη αβεβαιότητας παρά την κορυφαία μερισματική υπεραπόδοση (+529 μ.β. vs ευρωπαϊκές αεροπορικές) και το P/E discount 27%, με την τροχιά της να συναρτάται άμεσα με την πορεία της πετρελαϊκής τιμής και την αεβαιότητα στο Ορμούζ.