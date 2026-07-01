#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Με το «αριστερό» οι ευρωαγορές στην έναρξη του 2ου εξαμήνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στον MSCI Developed Markets

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ ύψους 660 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές, με υπερκάλυψη έξι φορές. Τα κεφάλαια θα στηρίξουν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου και ενισχύουν τη χρηματοοικονομική του θέση.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στον MSCI Developed Markets

Δημοσιεύθηκε: 1 Ιουλίου 2026 - 10:26

H ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επισημαίνουν κύκλοι της εταιρείας.

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος, πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Οπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θωρακίζει τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών και ενισχύει σημαντικά την πιστοληπτική της ικανότητα. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών.

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσφορές 3 δισ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚ Τέρνα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πυρομαχικά» €2,3 δισ. για τον νέο επενδυτικό κύκλο

Αύξηση κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η ΓΕΚ Τέρνα

Αντλεί 658 εκατ. η ΓΕΚ Τέρνα στα €42,5 ανά μετοχή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο