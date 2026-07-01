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Εθνική Τράπεζα: Αγορά 675.000 ιδίων μετοχών από 22/6 έως 29/6/2026

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 18.316.792 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,00% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 675.000 ιδίων μετοχών από 22/6 έως 29/6/2026

Δημοσιεύθηκε: 1 Ιουλίου 2026 - 18:26

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 22/06/2026 έως και 29/06/2026 απέκτησε συνολικά 675.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €15,3816 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €10.382.550,00.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 18.316.792 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,00% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

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