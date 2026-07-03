Εύρος απόδοσης 4,90% - 5,20% για το ομόλογο της Seanergy

Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο της Seanergy, η δημόσια προσφορά για το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.

Ο προσδιορισμός της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Βuilding»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω).

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο εγκεκριμένο κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 30.06.2026 ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), θα εγκριθούν από την Επιτροπή Τιμολόγησης (Pricing Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εκδότριας και στο διαδικτυακό τόπο της EURONEXT ATHENS το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω), το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω) (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται κατωτέρω) καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους απόδοσης.

Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες (όπως ορίζονται κατωτέρω), που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.