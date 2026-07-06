#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ήπιες κινήσεις στις ασιατικές αγορές – Μικρή υποχώρηση για το πετρέλαιο

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη με «overweight» η Morgan Stanley, η τιμή-στόχος

Διψήφιο περιθώριο ανόδου παρά τα κέρδη που έχουν προηγηθεί βλέπει στη μετοχή της Επιχείρησης η Morgan Stanley.

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη με «overweight» η Morgan Stanley, η τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουλίου 2026 - 09:14

 

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ΔΕΗ δίνει η Morgan Stanley, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εισηγμένης με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο στα 27 ευρώ.

Η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής, η οποία κινείται στα 23,7 ευρώ, αντανακλώντας την αισιοδοξία του αμερικανικού επενδυτικού οίκου για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ΔEΗ βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις επενδύσεις που υλοποιεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στα δίκτυα και στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, ενώ θετικά αξιολογεί και την ικανότητα του ομίλου να ενισχύει την κερδοφορία και τις ταμειακές του ροές.

Η έναρξη κάλυψης από έναν ακόμη μεγάλο διεθνή επενδυτικό οίκο αναμένεται να διατηρήσει τη ΔEΗ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς η εταιρεία συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές της ελληνικής αγοράς για όσους αναζητούν έκθεση στον κλάδο της ενέργειας και στην ενεργειακή μετάβαση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΗ: «Συμφωνία» τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης για υψηλότερα επίπεδα

Διάθεση ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Κόβει την τιμή-στόχο για πετρέλαιο η Morgan Stanley

ΔΕΗ blue - Visa: Προσφορά με επιβράβευση για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο