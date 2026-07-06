ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη με «overweight» η Morgan Stanley, η τιμή-στόχος

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ΔΕΗ δίνει η Morgan Stanley, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εισηγμένης με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο στα 27 ευρώ.

Η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής, η οποία κινείται στα 23,7 ευρώ, αντανακλώντας την αισιοδοξία του αμερικανικού επενδυτικού οίκου για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ΔEΗ βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις επενδύσεις που υλοποιεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στα δίκτυα και στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, ενώ θετικά αξιολογεί και την ικανότητα του ομίλου να ενισχύει την κερδοφορία και τις ταμειακές του ροές.

Η έναρξη κάλυψης από έναν ακόμη μεγάλο διεθνή επενδυτικό οίκο αναμένεται να διατηρήσει τη ΔEΗ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς η εταιρεία συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές της ελληνικής αγοράς για όσους αναζητούν έκθεση στον κλάδο της ενέργειας και στην ενεργειακή μετάβαση.