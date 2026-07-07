Τέλος εποχής για Alpha Trust, αίτημα σε Κεφαλαιαγορά για squeeze out

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν σχετικής επίσημης ενημέρωσης που έλαβε την 06.07.2026 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 4 και 16 του Ν. 3461/2006, ότι στο πλαίσιο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε ο Προτείνων προς τους μετόχους της Εταιρείας, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών τους, έναντι προσφερόμενου τιμήματος 20,20 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, ο ίδιος υπέβαλε την 06/07/2026 προς έγκριση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς («squeeze - out») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, όπως αυτά ορίζονται στο από 27.05.2026 Πληροφοριακό Δελτίο.

Η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς διενεργήθηκε σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα ο Προτείνων αιτήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξαγορά των Μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας που δεν αποδέχθηκαν (ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως) την από 06.04.2026 Δημόσια Πρόταση, (οι «Μη Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), ήτοι κατά την 03/07/2025, 95.921 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,04% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 20,20 Ευρώ σε μετρητά, το οποίο ισούται με το τίμημα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»).

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους Μη Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα και θα βαρύνει τους Μη Αποδεχόμενους Μετόχους.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Mη Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ’ αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens, όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens, για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Μη Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων.