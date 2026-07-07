Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τράπεζες η Alpha Finance

Η Alpha Finance αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα 5,30 ευρώ από 4,5 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 17,50 ευρώ από 14,5, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 10,60 ευρώ από 8,5 ευρώ και για την Bank of Cyprus στα 11,60 ευρώ από 10,9 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «buy» για όλες τις μετοχές.

Η αναθεώρηση βασίζεται στις υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία, στην επικαιροποίηση των μοντέλων αποτίμησης και στη μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων.

Ως κορυφαίες επιλογές αναδεικνύει τη Eurobank και την Bank of Cyprus, εκτιμώντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις και σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών, καταγράφοντας άνοδο 24,7% από τις αρχές του έτους, έναντι 12,9% για τον δείκτη Euro Stoxx Banks. Η επίδοση αυτή αντανακλά, όπως σημειώνει, τη διατηρήσιμη κερδοφορία, τους ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, την άνετη ρευστότητα και τις αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους.

Η Alpha Finance εκτιμά ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου θα συνεχίσουν να ενισχύονται, καθώς η αλλαγή της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξει τα καθαρά έσοδα από τόκους χωρίς να ανακόψει την πιστωτική επέκταση, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές θα επιταχύνουν την αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρεί πιθανές νέες αναβαθμίσεις των επιχειρηματικών στόχων από τις διοικήσεις των τραπεζών για το 2026.

Η χρηματιστηριακή αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την περίοδο 2026-2028, αυξάνοντας κατά 2,6% τις εκτιμήσεις για τα προ προβλέψεων κέρδη και κατά 2,9% τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη. Παράλληλα, προβλέπει μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 16% την τριετία 2026-2028.

Παρά τη σημαντική άνοδο των μετοχών, η Alpha Finance θεωρεί ότι ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ελκυστικά αποτιμημένος, διαπραγματευόμενος με δείκτη 1,45 φορές P/TBV και 9,4 φορές P/E για το 2027. Επιπλέον, επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους από την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη (Developed Market) τον Σεπτέμβριο του 2026 από τους S&P, Stoxx και FTSE, αν και συστήνει σταδιακή τοποθέτηση λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας των αγορών.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον κλάδο, η Alpha Finance θεωρεί πιθανές διασυνοριακές εξαγορές ή μικρότερες συναλλαγές με μη συστημικές τράπεζες, ενώ αποδίδει εξαιρετικά μικρή πιθανότητα σε συγχωνεύσεις μεταξύ των συστημικών ελληνικών τραπεζών, όσο η κερδοφορία τους παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Eurobank (τιμή-στόχος: 5,30 ευρώ): Προσφέρει, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τον πιο ελκυστικό συνδυασμό διαφοροποιημένης ανάπτυξης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία), κορυφαίας κερδοφορίας (μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων - RoTE 16,6% για την επόμενη τριετία, βάσει των εκτιμήσεων της) και σημαντικής πλεονάζουσας κεφαλαιακής ισχύος, η οποία μπορεί να στηρίξει νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις ή/και υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Bank of Cyprus (τιμή-στόχος: 11,60 ευρώ): Ξεχωρίζει ως ένας ασφαλής και ιδιαίτερα κερδοφόρος τραπεζικός οργανισμός σε μια μικρή αγορά, διαθέτοντας τους ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες στον κλάδο (δείκτης CET1 στο 20,3% σε pro forma βάση) και το πιο ελκυστικό προφίλ ανταμοιβής των μετόχων μεταξύ των τραπεζών που καλύπτει η Morgan Stanley, με τις διανομές να προσεγγίζουν το 100% των κερδών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της.

Εθνική Τράπεζα (τιμή-στόχος: 17,50 ευρώ): Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν μια καθαρά ελληνική επενδυτική επιλογή με υψηλές μερισματικές αποδόσεις και σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου, χάρη στην κορυφαία κεφαλαιακή της θέση στην εγχώρια αγορά (CET1 17,4%) και την εξαιρετικά υψηλή δυνατότητα διανομής κεφαλαίων.

Τράπεζα Πειραιώς (τιμή-στόχος: 10,60 ευρώ): Προσφέρει τη μεγαλύτερη έκθεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων του επιχειρηματικού της σχεδίου (Capital Markets Day) και στην ομαλή ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.