Το +14% που υπόσχονται οι ασφάλειες στις τράπεζες

Σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια κινούνται ξανά ανοδικά, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι ο κύκλος κάποια στιγμή θα γυρίσει, οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν έσοδα που δεν εξαρτώνται από την ΕΚΤ. Και πρώτος στόχος είναι η ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση των Alpha Finance και AXIA Ventures για τον τραπεζικό κλάδο («The Beat Goes On»), τα ασφαλιστικά έσοδα των τραπεζών αναμένεται να τρέξουν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 14% την τριετία 2026-2028, αναδεικνυόμενα σε βασικό μοχλό της ευρύτερης ανόδου των προμηθειών. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, Eurobank και Πειραιώς — οι δύο τράπεζες με τις πιο πρόσφατες ασφαλιστικές εξαγορές — ηγούνται της αύξησης προμηθειών στον κλάδο για την περίοδο αυτή.

Μια αγορά που ξεκινά από πολύ χαμηλά

Το επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται σε ένα απλό δεδομένο: η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η παραγωγή ασφαλίστρων (GWP) ως ποσοστό του ΑΕΠ κινείται στο 2,2%, όταν σε αγορές όπως η Γαλλία ή η Ολλανδία το αντίστοιχο μέγεθος ξεπερνά κατά πολύ το 10%.

Η δυναμική, πάντως, είναι ήδη ορατή. Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε περίπου 11% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον κλάδο ζωής να τρέχει με +16% και τις γενικές ασφαλίσεις με +6%. Από το 2020 και μετά, η αγορά μεγεθύνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 8%.

Καταλυτικό ρόλο παίζει και η κυβερνητική πολιτική, που επιχειρεί να αναπτύξει τον κλάδο — ιδίως τις γενικές ασφαλίσεις — ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων για τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κίνητρα όπως ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα.

«Εργοστάσιο προϊόντων» ή «δίκτυο διανομής»;

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της τραπεζικής στροφής προς τις ασφάλειες είναι ότι οι τέσσερις όμιλοι δεν ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Διαμορφώθηκαν δύο διακριτά στρατηγικά μοντέλα.

Το μοντέλο του «product factory». Eurobank, Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου επέλεξαν την πλήρη ιδιοκτησία του ασφαλιστικού «εργοστασίου»: η Eurobank με την Eurolife FFH Life, η Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου.

Η προσέγγιση αυτή είναι πιο απαιτητική κεφαλαιακά — αν και η πιθανή υπαγωγή των δύο πρώτων συναλλαγών στον λεγόμενο «δανικό συμβιβασμό» (Danish Compromise) θα απάλυνε σημαντικά το κεφαλαιακό κόστος. Ως αντάλλαγμα, η τράπεζα καρπώνεται μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι τη διανομή του.

Το μοντέλο της διανομής. Η Εθνική Τράπεζα, αντίθετα, επέλεξε ελαφρύτερο σχήμα: υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Allianz Ελλάδος για απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 30% συνδυασμένου με αποκλειστική συμφωνία διανομής, με προβλεπόμενη έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για καθαρή «μηχανή προμηθειών» με ελάχιστη κεφαλαιακή δέσμευση — μόλις περίπου 20 μονάδες βάσης σε όρους CET1 — αλλά και με πιο περιορισμένο περιθώριο ανόδου, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές.

Η διοίκηση της ΕΤΕ έχει μάλιστα ξεκαθαρίσει ότι δεν σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό της στην Allianz Ελλάδος στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας τη συνεργασία ως συμφωνία τραπεζοασφαλιστικής διανομής και όχι ως πρώτο βήμα προς ένα δικό της «εργοστάσιο προϊόντων».

Τι υπόσχονται τα deals σε αριθμούς

Οι διοικήσεις έχουν βάλει συγκεκριμένους πήχεις:

Για τη Eurobank , η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να προσθέσει περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά έσοδα, που μεταφράζονται σε 2 λεπτά πρόσθετα κέρδη ανά μετοχή και ώθηση 100 μονάδων βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), με κεφαλαιακό κόστος 120 μονάδων βάσης. Η ολοκλήρωση τοποθετείται εντός του τρίτου τριμήνου, με τους αναλυτές να την ενσωματώνουν στα μοντέλα τους από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

, η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να προσθέσει περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά έσοδα, που μεταφράζονται σε 2 λεπτά πρόσθετα κέρδη ανά μετοχή και ώθηση 100 μονάδων βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), με κεφαλαιακό κόστος 120 μονάδων βάσης. Η ολοκλήρωση τοποθετείται εντός του τρίτου τριμήνου, με τους αναλυτές να την ενσωματώνουν στα μοντέλα τους από το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Για την Πειραιώς , η Εθνική Ασφαλιστική συνεισέφερε ήδη 20 εκατ. ευρώ στις προμήθειες του πρώτου τριμήνου, ενώ για το σύνολο του 2026 η συνεισφορά στη γραμμή των προμηθειών αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προμήθειες του ομίλου εκτοξεύθηκαν 32% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο.

, η Εθνική Ασφαλιστική συνεισέφερε ήδη 20 εκατ. ευρώ στις προμήθειες του πρώτου τριμήνου, ενώ για το σύνολο του 2026 η συνεισφορά στη γραμμή των προμηθειών αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προμήθειες του ομίλου εκτοξεύθηκαν 32% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο. Για την ΕΤΕ , η συμφωνία με την Allianz — εφόσον οριστικοποιηθεί — υπολογίζεται από τη διοίκηση ότι θα προσφέρει ενίσχυση 6% (CAGR) στα έσοδα προμηθειών, θετική επίδραση 4% στα κέρδη ανά μετοχή και πάνω από 50 μονάδες βάσης στο RoTE.

, η συμφωνία με την Allianz — εφόσον οριστικοποιηθεί — υπολογίζεται από τη διοίκηση ότι θα προσφέρει ενίσχυση 6% (CAGR) στα έσοδα προμηθειών, θετική επίδραση 4% στα κέρδη ανά μετοχή και πάνω από 50 μονάδες βάσης στο RoTE. Στην Τράπεζα Κύπρου, τα καθαρά ασφαλιστικά έσοδα του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκαν περίπου 40% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Η σημασία της εκτέλεσης

Η έκθεση δεν παραλείπει τα ρίσκα. Το μοντέλο του product factory κουβαλά μια σημαντική επιχειρησιακή διάσταση: οι εξαγορασθείσες ασφαλιστικές πρέπει να ενσωματωθούν λειτουργικά στις τραπεζικές πλατφόρμες, οι συνέργειες — κυρίως κόστους — θέλουν χρόνο για να ωριμάσουν, και στο μεταξύ οι τράπεζες θα συνεχίσουν να εγγράφουν έκτακτα κόστη αναδιάρθρωσης. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν εδώ την περίπτωση της Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική, όπου το βάρος της ενοποίησης είναι το μεγαλύτερο.