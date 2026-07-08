Υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές στο ομόλογο της Seanergy

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά ομολογιών πενταετούς διάρκειας για το ποσό των €100 εκατ. της ναυτιλιακής εταιρίας SEANERGY (φωτ. ο επικεφαλής Σταμάτης Τσαντάνης)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά πάνω από 2 φορές. Παράλληλα, πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από retail επενδυτές, και έτσι εκτιμάται ότι θα τους κατανεμηθεί η συντριπτική πλειονότητα της έκδοσης.

Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της σημαντικής υπερκάλυψης και της μεγάλης κατανομής σε ιδιώτες αναμένεται να οδηγήσουν στην διαμόρφωση της απόδοσης στο χαμηλό του εύρους, δηλαδή σε 4,90%.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, η «AXIA Ventures Group Ltd.» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του EURONEXT ATHENS, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 08.07.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €202,8 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,03 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.