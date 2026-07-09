Lamda: Στις 16 Ιουλίου η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης ομολογιακού

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του από 06 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το ΚΟΔ) και σε συνέχεια της από 11.06.2026 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά Euronext Athens των Ομολογιών του ΚΟΔ ορίζεται η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων κεφαλαίου και τόκου του ΚΟΔ για τη 12η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και τις ανακοινώσεις της Εκδότριας, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

(i) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη 12η Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό 17,0944444444 ευρώ ανά εξοφλούμενη ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ, ήτοι συνολικά 5.470.222,22 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens, και

(ii) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 320.000.000 ευρώ, ήτοι ποσό 1.000 ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 1.017,0944444444 ευρώ.

Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.