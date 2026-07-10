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ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων της 15ης Ιουλίου

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων της 15ης Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε: 10 Ιουλίου 2026 - 17:03

O ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 15 η Ιουλίου 2026 δε θα πραγματοποιηθεί.

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