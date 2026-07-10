ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταφορά των ΔΑΙΟΣ και ΑΤΕΚ στην κατηγορία Επιτήρησης

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της μεταφοράς των μετοχών των εταιρειών «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» στην κατηγορία «Επιτήρησης», και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, οι μετοχές των εταιρειών θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

• FTSE/ ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

• FTSE/ ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

• Δείκτης Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» με συντελεστή στάθμισης (free float) 70% και συντελεστή στάθμισης (capping) 1.0

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 13 Ιουλίου 2026.