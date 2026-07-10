Seanergy: Σε διαπραγμάτευση από 13 Ιουλίου το ομόλογο

Η «AXIA Ventures Group Ltd.» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 08.07.2026, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της EURONEXT ATHENS, διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο από 30.06.2026 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €202,8 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,03 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.960.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,90%, είναι οι εξής:

α) 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 146.493 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 62,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 56.270 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 8.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 2.062 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση τοποθέτησης, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Που θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Η Εκδότρια ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου 2026 ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. ενώ οι τελικές συνολικές δαπάνες της Έκδοσης ανήλθαν σε €4,4 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €95,6 εκατ.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.07.2026, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 10Α/1038/30.10.2024 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της EURONEXT ATHENS, ως ακολούθως:

1. Ποσοστό 79,5%, ήτοι ποσό περίπου €76,0 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος των υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας ή/και (κατόπιν αποτίμησης από Εκτιμητή) για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος μεταχειρισμένων πλοίων που θα αποκτήσουν Θυγατρικές της Εκδότριας (εφόσον από την ανωτέρω αποτίμηση του Εκτιμητή προκύπτει ότι το τίμημα απόκτησης είναι εύλογο), στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού έως την 10.07.2031.

2. Ποσοστό 20,5%, ήτοι ποσό περίπου €19,6 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης έως 24 μήνες από την Έκδοση. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 3Α «Λόγοι Έκδοσης, Προορισμός Κεφαλαίων και Δαπάνες Έκδοσης/Δημόσιας Προσφοράς ή Εισαγωγής Προς Διαπραγμάτευση» του από 30.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού της EURONEXT ATHENS, καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει την EURONEXT ATHENS, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της EURONEXT ATHENS, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών της EURONEXT ATHENS, καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει καθώς και στις Αποφάσεις υπ’ αρ. 8/754/14.4.2016 και 10Α/1038/30.10.2024 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την EURONEXT ATHENS, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση 2 Κάλυψης.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 10.07.2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά είναι «SHIPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.