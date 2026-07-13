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Allwyn: Αγορές ιδίων μετοχών σχεδόν 10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Η Εταιρεία κατέχει 36.789.758 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,56% του συνόλου των μετοχών της.

Allwyn: Αγορές ιδίων μετοχών σχεδόν 10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιουλίου 2026 - 11:38

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 698.166 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 6 έως 10 Ιουλίου 2026, με συνολικό τίμημα €9.712.300,01, όπως αναλύεται κατωτέρω:

 

 

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 36.789.758 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,56% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

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