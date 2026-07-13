Metlen: Αγορές 95.000 ιδίων μετοχών με κόστος 3,94 εκατ. ευρώ

Στην αγορά 95.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Metlen Energy & Metals κατά το διάστημα 6–10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, καταβάλλοντας συνολικά 3,94 εκατ. ευρώ.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Euronext Athens, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης περίπου 41,50 ευρώ ανά μετοχή.
Η μεγαλύτερη ημερήσια αγορά καταγράφηκε στις 7 Ιουλίου, όταν η εταιρεία απέκτησε 40.000 μετοχές με μεσοσταθμική τιμή 41,9025 ευρώ, ενώ ακολούθησε η συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου με 25.000 τεμάχια στα 40,5771 ευρώ. Οι τιμές αγοράς κυμάνθηκαν από 40,14 έως 42,46 ευρώ ανά μετοχή.