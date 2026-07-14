Πάνω από το 5% η συμμετοχή της Capital Group στη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 10.07.2026 από την εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. («CGC»), στις 09.07.2026 η CGC και η εταιρεία Capital Research and Management Company («CRMC»), κατέχουν έμμεσα 30.188.244 μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,05% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της CRMC και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την ομάδα αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων συλλογικών επενδυτικών οχημάτων, καθώς και ιδιωτών και θεσμικών πελατών.

Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά περιουσιακά στοιχεία για διάφορες επενδυτικές εταιρείες μέσω τριών επενδυτικών μονάδων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («εταιρείες διαχείρισης της CGII»): Capital International Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc. και Capital Group Investment Management Private Limited.

Οι εταιρείες διαχείρισης της CGII παρέχουν κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας (high net worth clients). Η CB&T είναι αδειοδοτημένος επενδυτικός σύμβουλος με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδεδεμένη ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη τράπεζα.

Ούτε η CGC ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της ΔΕΗ για ίδιο λογαριασμό. Αντιθέτως, οι μετοχές που γνωστοποιούνται με την σχετική γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση επενδύσεων, ασκείται, κατά διακριτική ευχέρεια, από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.