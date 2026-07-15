Eurobank Equities: Εκτοξεύει την τιμή-στόχο για την Κρι-Κρι στα 33 ευρώ

Μετά την εξαιρετικά ισχυρή επίδοση του πρώτου τριμήνου του 2026 και τη συνεχιζόμενη δυναμική στις βασικές εξαγωγικές αγορές της Κρι-Κρι, αναθεωρούμε σημαντικά προς τα πάνω τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις μας, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές, γράφει η Eurobank Equties σε ανάλυσή της για τη μετοχή της εισηγμένης.

Αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τις πωλήσεις κατά 10%, 26% και 38% για τα έτη 2026, 2027 και 2028 αντίστοιχα, καθώς και τις προβλέψεις μας για το EBIT κατά 8%, 25% και 33%, διαμορφώνοντας τις εκτιμήσεις μας για το 2026 σε κύκλο εργασιών 413 εκατ. ευρώ και EBIT 62,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 50% σε ετήσια βάση.

Πλέον αναμένουμε ότι τα έσοδα του ομίλου θα αυξηθούν από 329 εκατ. ευρώ το 2025 σε 618 εκατ. ευρώ το 2028, γεγονός που συνεπάγεται σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 23%, ενώ το EBIT προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, από 42 εκατ. ευρώ σε 92 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε CAGR περίπου 30%.

Οι παραδοχές μας για το 2026 βασίζονται στην πλήρη αξιοποίηση της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ οι πρόσθετες επεκτάσεις παραγωγικής ικανότητας πέραν του επενδυτικού προγράμματος Greek Yogurt Dynamo αναμένεται να στηρίξουν κύκλο εργασιών περίπου 801 εκατ. ευρώ και EBIT περίπου 115 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Εκτιμούμε ότι το περιθώριο EBIT θα ανακάμψει στο 15,2% το 2026 (+2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση), θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό έως το 2027 και στη συνέχεια θα υποχωρήσει σταδιακά στο 14,3% έως το 2030, καθώς ο ανταγωνισμός θα εντείνεται, συνεχίζουν.

Η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και η καθαρή ταμειακή θέση της Κρι-Kρι παρέχουν σημαντική δυνατότητα χρηματοδότησης της αναπτυξιακής της στρατηγικής, διατηρώντας παράλληλα την ισχύ του ισολογισμού.

Το επενδυτικό πρόγραμμα Greek Yogurt Dynamo, ύψους 52 εκατ. ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από φορολογικά κίνητρα περίπου 23 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, ενώ πλέον προβλέπεται πλήρης αξιοποίηση της νέας δυναμικότητας στις αρχές του 2028, αντί του 2029 που εκτιμούσαμε προηγουμένως, γεγονός που αντανακλά την ισχυρότερη ζήτηση και επισπεύδει την ανάγκη για πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα.

Ως εκ τούτου, ενσωματώνουμε στις προβλέψεις μας νέο κύκλο επεκτατικών κεφαλαιουχικών δαπανών (expansionary capex) από το 2028 και μετά, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος που θα στηρίξει την επόμενη φάση της διεθνούς ανάπτυξης.

Παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, εκτιμούμε ότι η Κρι-Kρι θα διατηρήσει καθαρή ταμειακή θέση, διαφυλάσσοντας την ευελιξία να χρησιμοποιήσει επιλεκτικά τραπεζικό δανεισμό, ενώ παράλληλα θα αυξάνει τα μερίσματά της σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την αύξηση της κερδοφορίας, με σημαντικά περιθώρια για ακόμη υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Αποτιμούμε την Κρι-Kρι με τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), μεταφέροντας το χρονικό σημείο αποτίμησης στον Ιούλιο του 2027, διατηρώντας το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) στο 8,7% και αναπροσαρμόζοντας τις προβλέψεις μας ώστε να αντανακλούν το σημαντικά ισχυρότερο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό προφίλ και τον πρόσθετο επενδυτικό κύκλο που απαιτείται για τη στήριξή του.

Ως αποτέλεσμα, αυξάνουμε τη δωδεκάμηνη τιμή-στόχο στα 33,0 ευρώ ανά μετοχή, από 22,4 ευρώ προηγουμένως, που αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 12 φορές για το 2027, δηλαδή σε ένα μέτριο premium έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου γαλακτοκομικών προϊόντων.