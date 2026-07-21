Τι «βλέπει» η Goldman Sachs στις τραπεζικές μετοχές

Πέρα από τις νέες, υψηλότερες τιμές-στόχους και τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας, η έκθεση της Goldman Sachs για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ενόψει των αποτελεσμάτων β' τριμήνου 2026 κρύβει και ένα δεύτερο, εξίσου ενδιαφέρον για τους μετόχους «διήγημα»: αυτό των διανομών.

Ο οίκος σκιαγραφεί μια τριετία σταθερά αυξανόμενων μερισμάτων και για τις τέσσερις τράπεζες, με την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου να στηρίζει διατηρήσιμη άνοδο των επιστροφών προς τους μετόχους, παρά την απορρόφηση κεφαλαίων από την ταχεία πιστωτική επέκταση.

Πειραιώς: Πρωταθλήτρια στις αποδόσεις

Την υψηλότερη μερισματική απόδοση του κλάδου προσφέρει, με βάση τις εκτιμήσεις της GS, η Τράπεζα Πειραιώς. Ο οίκος προβλέπει μέρισμα 0,47 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, που κλιμακώνεται στα 0,61 ευρώ το 2027 και στα 0,71 ευρώ το 2028. Με βάση την τιμή αναφοράς της έκθεσης (9,25 ευρώ), οι αποδόσεις διαμορφώνονται από 5,1% έως 7,7% — οι υψηλότερες μεταξύ των τεσσάρων συστημικών.

Σημειώνεται ότι στο μοντέλο της GS για το β' τρίμηνο ενσωματώνεται διανομή 0,14 ευρώ ανά μετοχή, με την τράπεζα να «τρέχει» πρόβλεψη διανομής (payout accrual) 57% επί των κερδών. Παρά τις γενναιόδωρες επιστροφές και την επιταχυνόμενη απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ο δείκτης CET1 προβλέπεται να ενισχύεται σταδιακά, από 12,6% στο β' τρίμηνο σε 14,2% έως το 2028 — κάτι που, κατά τον οίκο, παρέχει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για τα επόμενα χρόνια.

Εθνική: Τα ισχυρότερα κεφάλαια «δουλεύουν» για τους μετόχους

Για την Εθνική Τράπεζα, την πλέον ισχυρά κεφαλαιοποιημένη του κλάδου, η GS εκτιμά μέρισμα 0,61 ευρώ ανά μετοχή φέτος, 0,77 ευρώ το 2027 και 0,91 ευρώ το 2028, ήτοι αποδόσεις 4,1%-6,1% με τιμή αναφοράς τα 14,90 ευρώ.

Η πορεία των διανομών συνδέεται ευθέως με τη στρατηγική αξιοποίησης του σημαντικού πλεονάζοντος κεφαλαίου: ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 17,2% στο β' τρίμηνο και σε σταδιακή αποκλιμάκωση προς το 15,3% έως το 2028, καθώς οι αυξημένες διανομές και η πιστωτική επέκταση απορροφούν την ισχυρή κερδοφορία, με τη διοίκηση να διατηρεί παράλληλα «μαξιλάρι» για πιθανές στρατηγικές κινήσεις.

Eurobank: Διψήφια άνοδος μερίσματος στην τριετία

Στη Eurobank, το μέρισμα προβλέπεται στα 0,14 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, στα 0,18 ευρώ το 2027 και στα 0,21 ευρώ το 2028, με τις αντίστοιχες αποδόσεις να κινούνται από 3,3% έως 5% (τιμή αναφοράς 4,21 ευρώ).

Στο μοντέλο του οίκου για το β' τρίμηνο ενσωματώνεται διανομή 0,05 ευρώ ανά μετοχή. «Καύσιμο» για τις αυξανόμενες επιστροφές αποτελεί η κορυφαία κερδοφορία του ομίλου, με τη GS να προβλέπει ROTE περίπου 16% φέτος και 17% το 2027.

Alpha Bank: Ενδιάμεσο μέρισμα με τα αποτελέσματα β' τριμήνου

Για την Alpha Bank, οι εκτιμήσεις τοποθετούν το μέρισμα στα 0,13 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, στα 0,17 ευρώ το 2027 και στα 0,19 ευρώ το 2028 (αποδόσεις 3,3%-4,8% με τιμή αναφοράς τα 4 ευρώ).

Ο οίκος αναμένει, μάλιστα, την ανακοίνωση ενδιάμεσου μερίσματος αντίστοιχου με πέρυσι μαζί με τα αποτελέσματα β' τριμήνου στις 31 Ιουλίου — εκτίμηση για 0,05 ευρώ ανά μετοχή ή 119 εκατ. ευρώ. Παρά το χαμηλότερο ROTE σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η GS αναδεικνύει την ισχυρότατη δημιουργία κεφαλαίου της τράπεζας χάρη στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, που αφήνει περιθώρια είτε για υψηλότερες διανομές είτε για περαιτέρω εξαγορές, μετά τα deals Astrobank και AXIA.

Η ευρύτερη εικόνα

Το βασικό συμπέρασμα του οίκου είναι ότι οι διανομές των ελληνικών τραπεζών δεν αποτελούν «στιγμιαία» απόδοση πλεονάζοντος κεφαλαίου, αλλά διατηρήσιμη τάση που εδράζεται στη δομική βελτίωση της κερδοφορίας: υψηλότερα των αρχικών παραδοχών επιτόκια, ισχυρή πιστωτική επέκταση -κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια- και αυξανόμενα έσοδα από προμήθειες.

Στους κινδύνους για τις εκτιμήσεις του, ο οίκος συγκαταλέγει την ενδεχόμενη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, τη συμπίεση των επιτοκιακών περιθωρίων, το υψηλότερο του αναμενόμενου λειτουργικό κόστος ή κόστος κινδύνου, καθώς και τη χαμηλότερη δημιουργία κεφαλαίου.