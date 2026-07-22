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Aktor: Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές χαμηλότερες των €11,25 στην ΑΜΚ

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία χθες είχε ανακοινώσει ότι το εύρος των προσφορών θα κυμανθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ.

Aktor: Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές χαμηλότερες των €11,25 στην ΑΜΚ

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιουλίου 2026 - 10:52

Το χαμηλότερο επίπεδο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όρισε η Aktor. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό ορίσθηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, με την εισηγμένη να επισημαίνει ότι προσφορές χαμηλότερες αυτού του ύψους πιθανότατα δεν θα γίνονται δεκτές. 

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει χθες ότι το εύρος των προσφορών θα κυμανθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ. 

Αναλυτικότερα:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

  • Προσφορές κάτω των €11,25 ανά Νέα Μετοχή, που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επενδυτών: 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκόπουλου, Παιανίας Αττικής 190 02, +30 210-6674700, [email protected] Η ανακοίνωση είναι προσβάσιμη στο «Κέντρο Επενδυτών» στην ιστοσελίδα».

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