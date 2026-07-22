Aktor: Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές χαμηλότερες των €11,25 στην ΑΜΚ

Το χαμηλότερο επίπεδο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όρισε η Aktor. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό ορίσθηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, με την εισηγμένη να επισημαίνει ότι προσφορές χαμηλότερες αυτού του ύψους πιθανότατα δεν θα γίνονται δεκτές.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει χθες ότι το εύρος των προσφορών θα κυμανθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

Προσφορές κάτω των €11,25 ανά Νέα Μετοχή, που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επενδυτών: 19ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκόπουλου, Παιανίας Αττικής 190 02, +30 210-6674700, [email protected] Η ανακοίνωση είναι προσβάσιμη στο «Κέντρο Επενδυτών» στην ιστοσελίδα».