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Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από τη Fourlis

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 20 Ιουνίου 2027.

Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από τη Fourlis

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιουλίου 2026 - 13:25

Την έναρξη του προγράμματος ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Fourlis, σε συνέχεια της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2025.

Όπως διευκρινίζει η εισηγμένη, η διάρκειά του θα είναι έως 24 μήνες και ως εκ τούτου η λήξη θα είναι το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου 2027.

Η κατώτατη τιμή απόκτησης ορίσθηκε στο 1 ευρώ ανά μετοχή και η ανώτατη στα 8 ευρώ

«Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA - Reuters: FRLr.AT - ISIN: GRS096003009), ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών σε συνέχεια της από 22.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.06.2025 και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 2.556.774 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (5% του μετοχικού κεφαλαίου) μέσω του Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς €1,00 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €8,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 20.06.2027.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».

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