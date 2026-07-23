Euroxx: Διατηρεί στα 26,5 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy

Στα 26,5 ευρώ διατηρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy η Euroxx, ένα περιθώριο ανόδου 26% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ παράλληλα δίνει σύσταση «overweight». Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης των προβλέψεων της διοίκησης για το 2026, ενώ χαρακτηρίζει ως ελκυστικό σημείο εισόδου την υποχώρηση της μετοχής μετά την πρόσφατη διάθεση μετοχών.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων βασίζεται σε τρεις παράγοντες: στην αυξημένη συμμετοχή έργων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους στο μείγμα πωλήσεων, στη σημαντική ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβάσεων (backlog) και στη συμβολή που αναμένεται να έχει από το 2028 το νέο εργοστάσιο του ομίλου στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, η Cenergy διαπραγματεύεται στον δείκτη EV/EBITDA 10,2 φορές για το 2027, ο οποίος υποχωρεί στις 8,4 φορές το 2028.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η έντονη δραστηριότητα στους διαγωνισμούς για χερσαία και υποθαλάσσια καλώδια έχει ενισχύσει σημαντικά το backlog, το οποίο πριν από τη νέα σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ ανερχόταν περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ.

Μετά την ανάθεση του έργου ύψους 1,1 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ, εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν και νέες υπογραφές συμβάσεων εντός του 2026, οδηγώντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Cenergy πέτυχε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 19,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στην εκτέλεση έργων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Αν και το επίπεδο αυτό δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί, εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα το περιθώριο EBITDA του ομίλου θα κινηθεί μεταξύ 16,5% και 17,5%.

Η Euroxx θεωρεί ότι οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου και η συνέχιση της δυναμικής στο δεύτερο δημιουργούν περιθώρια υπέρβασης της καθοδήγησης της διοίκησης, η οποία προβλέπει EBITDA 370-400 εκατ. ευρώ για το 2026.

Οι αναλυτές της Euroxx τοποθετούν τα EBITDA στα 415 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ προβλέπουν αύξηση των καθαρών κερδών κατά 29%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 0,6 το 2026 και θα υποχωρήσει στο -0,2 έως το 2028, καθώς ολοκληρώνεται ο επενδυτικός κύκλος, αυξάνεται η παραγωγική δυναμικότητα και ενισχύονται σημαντικά οι ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η τιμή-στόχος των 26,5 ευρώ προκύπτει από τον συνδυασμό της μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και της συγκριτικής αποτίμησης με ομοειδείς εταιρείες, με στάθμιση 70% και 30%, αντίστοιχα, σημειώνει η χρηματιστηριακή.