Ελληνικές και κυπριακές μετοχές διαθέσιμες στη Wealthyhood

Ελληνικές και κυπριακές μετοχές προσθέτει στην εφαρμογή της η Wealthyhood, εντάσσοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές.

Αλλάζοντας τους κανόνες στο ελληνικό χρηματιστήριο

Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις εγχώριες αγορές συνοδευόταν από υψηλά ελάχιστα ποσά εισόδου, περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες και ανεξήγητα υψηλές χρεώσεις και προμήθειες που επέβαλλαν οι παραδοσιακοί brokers. Η Wealthyhood αλλάζει το σκηνικό, συνδυάζοντας την τεχνολογία των fractional shares με ένα μοντέλο μηδενικών χρεώσεων χρηματιστηρίου.

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, co-founder & CEO της Wealthyhood, δήλωσε:

«Για χρόνια, το να επενδύσει κανείς στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες φάνταζε αδικαιολόγητα ακριβό και περίπλοκο. Ο μέσος επενδυτής χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει, με τις υπερβολικά υψηλές προμήθειες και επιμέρους χρεώσεις να δημιουργούν ένα τεχνητό τείχος ανάμεσα στους πολίτες και την εγχώρια οικονομία.

Στη Wealthyhood δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που εκδημοκρατίζει τις επενδύσεις, και η ένταξη του Euronext Athens και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με εύκολη πρόσβαση, διαφάνεια και τις χαμηλότερες χρεώσεις με διαφορά είναι για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Ο επενδυτής της Wealthyhood μπορεί πλέον να επενδύσει στις εταιρείες που χρησιμοποιεί καθημερινά, από μόλις €1 και με τη λειτουργία του Smart Execution να εξαλείψει τις χρεώσεις χρηματιστηρίου.

Ήταν κάτι που μας ζητούσαν επίμονα οι Έλληνες χρήστες μας, από την πρώτη μέρα που η Wealthyhood ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγους μήνες και είμαστε ενθουσιασμένοι που το κάνουμε πράξη! Οι Έλληνες έχουν πλέον τον πιο απλό και εύκολο τρόπο να επενδύσουν στις εταιρείες που αγαπούν!».

Ο Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, co-founder & CTO της Wealthyhood, ανέφερε:

«Από τη στιγμή που κάναμε launch στην Ελλάδα, οι ελληνικές μετοχές ήταν σταθερά ένα από τα πιο συχνά requests που λαμβάναμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον δίνουμε τη δυνατότητα μέσω του Wealthyhood app οι χρήστες να τις εντάξουν στο portfolio τους με τα χαμηλότερα fees και δυνατότητα fractional investing».

Οι νέες δυνατότητες και το «Game Changer»