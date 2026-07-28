ΑΧΙΑ-Alpha Finance: Στο 1,43 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη των τραπεζών το Q2

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με τα βασικά (core) έσοδα να αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστή, αναμένει η ΑΧΙΑ-Alpha Finance από τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου 2026 μεταξύ 29 Ιουλίου και 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την έκθεση «2Q26 Earnings Preview: Another quarter, another dollar», η αγορά προεξοφλεί ήδη ευρέως αναβαθμίσεις στα guidance της διοίκησης — και είναι το μέγεθος αυτών των αναβαθμίσεων, παρά οι ίδιες, που θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη αντίδραση των μετοχών.

Τα μεγέθη του κλάδου

Σε επίπεδο κλάδου, η χρηματιστηριακή αναμένει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ (+4,7% σε ετήσια βάση, +5,0% τριμηνιαία), που μεταφράζονται σε κανονικοποιημένο δείκτη RoTE 15,4%. Τα core προ προβλέψεων κέρδη προβλέπονται στα 1,98 δισ. ευρώ (+9,6% q/q, +6,3% y/y), στηριζόμενα στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμώνται στα 2,42 δισ. ευρώ (+6,5% y/y, +3,1% q/q), με «καύσιμο» την πιστωτική επέκταση και τη βελτίωση των επιτοκίων βάσης — το μέσο 3μηνο Euribor του α' εξαμήνου διαμορφώθηκε γύρω στο 2,2%, έναντι υποθέσεων των τραπεζών κάτω από 2,0%. Τα έσοδα από προμήθειες (F&C) αναμένονται στα 729 εκατ. ευρώ (+20,0% y/y, +7,0% q/q), με ώθηση από τη χορήγηση δανείων, τα υψηλότερα υπό διαχείριση κεφάλαια και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Στο μέτωπο του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα προβλέπονται αυξημένα στα 1,18 δισ. ευρώ (+9% y/y, +1% q/q), λόγω μισθολογικού πληθωρισμού, επενδύσεων σε IT και κόστους ενσωμάτωσης εξαγορών. Ο δείκτης CET1 εκτιμάται ουσιαστικά αμετάβλητος γύρω στο 15,4%, καθώς η ισχυρή κερδοφορία αντισταθμίζει την αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού και τις προβλέψεις για μερίσματα. Σημειώνεται ότι, λόγω της τροποποίησης του νόμου Κατσέλη, οι συστημικές τράπεζες αναμένεται να εγγράψουν κάποιες έκτακτες προβλέψεις, οι οποίες όμως δεν κρίνονται αρκετές ώστε να επηρεάσουν ουσιαστικά την τελική γραμμή.

Παράλληλα, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν τα ενδιάμεσα μερίσματα από τα κέρδη του 2026, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις κατά την Alpha Finance.

Η στάση της χρηματιστηριακής

Η Alpha Finance παραμένει «εποικοδομητική αλλά υπομονετική», προτιμώντας σταδιακή τοποθέτηση εν μέσω της εξωτερικής μεταβλητότητας — ιδίως μετά το ράλι 7%-9% του τέλους Ιουλίου. Θεωρεί ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες, στις 1,45 φορές P/TBV και 9,2 φορές P/E με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, έναντι 1,6 P/TBV και 10,1x P/E του ευρωπαϊκού δείκτη SX7E.

Συστάσεις και τιμές-στόχοι

Οι συστάσεις και οι τιμές-στόχοι της Alpha Finance ανά τράπεζα έχουν ως εξής:

Πότε ανακοινώνει η κάθε τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς: Τετάρτη 29 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Κανονικοποιημένα κέρδη 340 εκατ. ευρώ (+16% y/y), RoTE 16,6%.

Τετάρτη 29 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Κανονικοποιημένα κέρδη 340 εκατ. ευρώ (+16% y/y), RoTE 16,6%. Eurobank: Πέμπτη 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο). Κανονικοποιημένα κέρδη 380 εκατ. ευρώ (+5% y/y), RoTE 16,6%.

Πέμπτη 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο). Κανονικοποιημένα κέρδη 380 εκατ. ευρώ (+5% y/y), RoTE 16,6%. Εθνική Τράπεζα: Πέμπτη 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο). Κανονικοποιημένα κέρδη 304,1 εκατ. ευρώ (-5% y/y), RoTE 14,6%.

Πέμπτη 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο). Κανονικοποιημένα κέρδη 304,1 εκατ. ευρώ (-5% y/y), RoTE 14,6%. Optima Bank: Πέμπτη 30 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ (+22% y/y), RoTE 27,3%.

Πέμπτη 30 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ (+22% y/y), RoTE 27,3%. Alpha Bank: Παρασκευή 31 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Κανονικοποιημένα κέρδη 235 εκατ. ευρώ (+2% y/y, consensus), RoTE 13,3%.

Παρασκευή 31 Ιουλίου (προ ανοίγματος). Κανονικοποιημένα κέρδη 235 εκατ. ευρώ (+2% y/y, consensus), RoTE 13,3%. Bank of Cyprus: Τρίτη 4 Αυγούστου (προ ανοίγματος). Καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ (+3% y/y), RoTE 18,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα έχει η στάση της Bank of Cyprus στο θέμα των διανομών: η Alpha Finance εκτιμά ότι η διοίκηση θα εξαντλήσει το top-up, οδηγώντας το payout στο 90% των κερδών του 2026 — ποσοστό που συνεπάγεται μερισματική απόδοση γύρω στο 9%.