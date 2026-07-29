Q&R: Περιθώριο ανόδου άνω του 50% βλέπει η Piraeus Securities

Η Piraeus Securities αναθεωρεί την αποτίμηση της QnR στα €66,7 εκατ. έναντι €49 εκατ. - με τιμή στόχο το 1,90€ - διατηρεί σύσταση «Outperform»

Η αναθεωρημένη αποτίμηση ενσωματώνει τη στρατηγική εξέλιξη της QnR σε έναν διεθνή τεχνολογικό Όμιλο, αναγνωρίζοντας τη διευρυμένη κλίμακα, το ισχυρότερο επιχειρηματικό μοντέλο και τις αυξημένες προοπτικές δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της κάλυψης, Σεπτέμβριος 2025, της QnR από την Piraeus Securities, η νέα επικαιροποιημένη ανάλυση αποτυπώνει τη σημαντική στρατηγική εξέλιξη του Ομίλου, ενσωματώνοντας τη σημαντική διεύρυνση της κλίμακας, του γεωγραφικού αποτυπώματος και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδίου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι από τις αρχές του 2025 η QnR εξελίχθηκε από μια εταιρεία πληροφορικής με κύρια δραστηριότητα έργα του ελληνικού δημόσιου τομέα σε έναν ευρύτερο τεχνολογικό Όμιλο με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο και την Πολωνία, διευρύνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές της μέσω πέντε στρατηγικών εξαγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Piraeus Securities αναθεωρεί την αποτίμηση (Equity Value) της QnR στα €66,7 εκατ., (+36%) έναντι περίπου €49 εκατ. στην αρχική έκθεση κάλυψης, διατηρεί τη σύσταση «Outperform» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €1,90 ανά μετοχή (51% upside from current levels).