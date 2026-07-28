Τράπεζες: Που βάζουν έξι οίκοι τον πήχη για τα εξάμηνα

Με τις ανακοινώσεις του β' τριμήνου των τραπεζών να ξεκινούν αύριο με την Πειραιώς, να συνεχίζουν την Πέμπτη με Eurobank και Εθνική και την Alpha Bank να ακολουθεί στις 31 Ιουλίου, οι οίκοι που έχουν δημοσιεύσει previews συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: το τρίμηνο θα είναι ισχυρό και, το σημαντικότερο, θα συνοδευτεί από αναβαθμίσεις των στόχων της χρήσης, κυρίως στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Goldman Sachs, Morgan Stanley και Jefferies καταλήγουν ανεξάρτητα στην ίδια εκτίμηση για άνοδο των NII κατά περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και τρεις εγχώριοι οίκοι, Piraeus Securities, Optima Bank και Beta Securities. Η πρώτη βλέπει ισχυρή κερδοφορία και σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, η Optima περιμένει επίσης ένα ισχυρό τρίμηνο με συνεχιζόμενη αύξηση δανείων, ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια και συγκρατημένο κόστος, ενώ η Beta χαρακτηρίζει το τρίμηνο «σημείο καμπής», με τον κλάδο να προσεγγίζει τη σεζόν ανακοινώσεων από θέση ισχύος και το αθροιστικό καθαρό κέρδος των τεσσάρων συστημικών να εκτιμάται σε περίπου 1,24 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση.

Η Beta προσθέτει και το ευνοϊκό μακροοικονομικό υπόβαθρο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από την κατηγορία των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά την κρίση χρέους, ενώ η ελληνική ανάπτυξη συνεχίζει να υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,0% έναντι 0,7% στο α' τρίμηνο 2026). Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος εκτιμά ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του κλάδου αναθεωρούνται ανοδικά κατά περίπου 3% για το 2026 και 5% για το 2027-2028.

Ο μοχλός είναι τα επιτόκια

Η αγορά τιμολογεί τα επιτόκια της ΕΚΤ μεταξύ 2,5%-2,75% μεσοπρόθεσμα, όταν τα business plans των τραπεζών είχαν χτιστεί σε σαφώς χαμηλότερες παραδοχές -τυπικά στο 2%. Στην Εθνική, η καθοδήγηση για το 2026 βασιζόταν σε μέσο 3μηνο Euribor 1,90%, όταν το α' εξάμηνο βγήκε στο 2,15% και τα spot επίπεδα βρίσκονται κοντά στο 2,5%. Στην Πειραιώς, το Capital Markets Day υπέθετε 2,0% στο τέλος του 2026. Με ευαισθησία περίπου 40 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης για Πειραιώς και Εθνική, και 30 εκατ. για τη Eurobank, η αριθμητική είναι απλή.

Η Jefferies προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο χρονισμού: το όφελος από τα υψηλότερα επιτόκια δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη πλήρως στα κέρδη, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων ανατιμολογείται ανά τρίμηνο και η αύξηση της ΕΚΤ τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 17 Ιουνίου. Με άλλα λόγια, το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται ισχυρότερο από το πρώτο στο σκέλος των τόκων.

Στην ίδια λογική, η Piraeus Securities εκτιμά ότι τα οργανικά έσοδα θα ευνοηθούν από την ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου μετά την αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, ενώ και η Optima τονίζει ότι το θετικό αποτύπωμα των υψηλότερων επιτοκίων θα γίνει πιο ορατό στο δεύτερο εξάμηνο, στηρίζοντας τις αναβαθμίσεις guidance.

Η Beta συμπληρώνει την εικόνα από την πλευρά του χρονισμού των εκταμιεύσεων: η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Αύγουστο στον Μάιο πυροδότησε ένα κύμα εταιρικών εκταμιεύσεων τον Ιούνιο, που θα ευνοήσει και το δεύτερο εξάμηνο.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για το τρίμηνο:

Η Goldman εκτιμά RoTE 15,1% για την Πειραιώς, 16,1% για τη Eurobank, 14% για την Εθνική και 12,2% για την Alpha.

Στις προμήθειες, και οι τρεις οίκοι βλέπουν ισχυρό τρίμηνο: η Jefferies τονίζει τα οφέλη του asset management από καθαρές εισροές και θετικές κινήσεις αγοράς, τις προμήθειες εκταμιεύσεων, καθώς και ανάκαμψη των εσόδων από συναλλαγές μετά από ένα α' τρίμηνο που επηρεάστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα.

Piraeus Securities

Η Piraeus Securities δίνει και τα δικά της νούμερα ανά τράπεζα για το β' τρίμηνο. Για τη Eurobank προβλέπει καθαρά κέρδη 377 εκατ. ευρώ, άλμα 14% σε τριμηνιαία βάση από 331 εκατ. το α' τρίμηνο, με NII στα 677 εκατ. (+7,1% ετησίως) και έσοδα από προμήθειες 209 εκατ. Η καθαρή δανειοδότηση εκτιμάται στο 1,1 δισ., εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για αύξηση της ετήσιας πρόβλεψης δανειοδότησης πάνω από τα 4,1 δισ., από 3,8 δισ. προηγουμένως.

Για την Αlpha Bank βλέπει δημοσιευμένα καθαρά κέρδη 240 εκατ. (από 182 εκατ. το α' τρίμηνο, +32%), NII 425 εκατ. (+6,4% ετησίως), καθαρές προμήθειες 147 εκατ. (+20,2% ετησίως) και εξυπηρετούμενα δάνεια 39,1 δισ.

Για την Εθνική προβλέπει καθαρά κέρδη 278 εκατ., NII 552 εκατ. (+3,9% ετησίως) και έσοδα από προμήθειες 123 εκατ., με περιθώριο αναβάθμισης των ετήσιων κερδών ανά μετοχή πάνω από τα 1,45 ευρώ

Τιμές Στόχοι και Συστάσεις για τις Ελληνικές Τράπεζες

24 Ιουλίου 2026, σε ευρώ

Τράπεζα Σύσταση Τελευταίο Κλείσιμο Τιμή Στόχος Αναμενόμενη Απόδοση Αlpha Bank Outperform €3,918 €5,50 +50% Eurobank Outperform €4,361 €5,20 +32% Εθνική Τράπεζα Outperform €15,69 €17,70 +28%

ΠΗΓΗ: Piraeus Securities Επεξεργασία: Euro2day.gr

Optima Bank

Η Optima, από την πλευρά της, δίνει επίσης αναλυτικές προβλέψεις ανά τράπεζα. Για την Alpha Bank βλέπει δημοσιευμένα καθαρά κέρδη 253 εκατ. ευρώ, με NII +6% τριμηνιαία / +10% ετησίως και άλμα στις προμήθειες +29% τριμηνιαία / +33% ετησίως (με τη στήριξη της κεφαλαιακής επιστροφής της Prodea), κρατώντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης του στόχου κερδών 950 εκατ. για το 2026.

Για τη Eurobank προβλέπει καθαρά κέρδη 363 εκατ. (+10% τριμηνιαία), με NII +3% τριμηνιαία και προμήθειες +4% τριμηνιαία.

Για την Εθνική βλέπει δημοσιευμένα κέρδη 292 εκατ. (+7% τριμηνιαία), αύξηση οργανικών εσόδων 4% τριμηνιαία, NII +3% τριμηνιαία και προμήθειες περίπου +7% ετησίως, με τα κέρδη ανά μετοχή στο +7,7%. Για την Πειραιώς εκτιμά καθαρά κέρδη 303 εκατ. (+8% τριμηνιαία / +10% ετησίως), με την ομαλοποίηση των εσόδων από συναλλαγές μετά τις ζημιές του α' τριμήνου να στηρίζει περαιτέρω την κερδοφορία.

Beta Securities

Η Beta Securities, τέλος, δίνει τις δικές της προβλέψεις με έμφαση στην ανά τράπεζα αφήγηση. Για τη Eurobank εκτιμά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 381 εκατ. ευρώ (και 379 εκατ. δημοσιευμένα), με RoTBV άνω του 16%, NII 683 εκατ. (+3% τριμηνιαία) και προμήθειες 210 εκατ., χαρακτηρίζοντας το τρίμηνο «καθαρό» με βασικό ζητούμενο την ενοποίηση της Eurolife και πιθανή αναβάθμιση του NII guidance.

Για την Πειραιώς προβλέπει καθαρά κέρδη 320 εκατ. (0,25 EPS), ελαφρώς πάνω από το consensus των 317 εκατ., με +16% ετησίως / +14% τριμηνιαία, βλέποντας ορατότητα στον ετήσιο στόχο EPS περίπου 0,90 ευρώ και περιθώριο κεφαλαιακής υπέρβασης του στόχου CET1 13%.

Για την Εθνική εκτιμά κέρδη μετά από one-offs 296 εκατ., με τα Q1 one-offs (VES + LEPETE, περίπου 70 εκατ.) να μην επαναλαμβάνονται, θεωρώντας την τράπεζα φορέα της «πιο αναμενόμενης αναβάθμισης guidance» στον κλάδο.

Για την Alpha βλέπει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 241 εκατ. (0,10 EPS), με το τρίμηνο να αποτελεί το «πρώτο βήμα» στην ανάκαμψη κερδοφορίας μετά το επιβαρυμένο από one-offs α' τρίμηνο, και το βασικό ζητούμενο να είναι οι «μετριαστικές ενέργειες» της διοίκησης.

Τράπεζα P/TBVPS P/E '26E P/E '27E P/E '28E Alpha Βank 1,1 9,3 8,2 7,2 Εurobank 1,6 10,2 9,2 8,2 Πειpαιώς 1,5 9,9 8,9 8,2 Εθνική Τράπεζα 1,6 11,2 9,9 8,9

ΠΗΓΗ: Beta Securities | Επεξεργασία: Euro2day.gr

Πού αναμένονται οι αναβαθμίσεις guidance

Η Morgan Stanley βλέπει περιθώριο για +5% στο NII guidance της Πειραιώς και 14% στο fee guidance του 2028, +6% στο NII της Eurobank, ενώ για την Εθνική εκτιμά μετάβαση από το «άνοδος χαμηλού μονοψήφιου» σε +5% ετησίως.

Η Goldman θεωρεί πιθανότερες τις αναβαθμίσεις σε Eurobank και Εθνική, με τη Eurobank να οδεύει προς NII 2,75 δισ. έναντι στόχου 2,6 δισ. Η Jefferies, χωρίς να ποσοτικοποιεί, θέτει τις αλλαγές στο guidance ως το βασικό σημείο παρακολούθησης, μαζί με τα σχόλια για αύξηση δανείων, κατανομή κεφαλαίων και ευκαιρίες M&A.

Η Optima συμφωνεί με τη γενική κατεύθυνση, βλέποντας περιθώριο αναβάθμισης του guidance για NII και κερδοφορία του 2026 σε όλες τις τράπεζες.

Η Beta ξεχωρίζει την Εθνική ως τον οίκο με τη «πιο αναμενόμενη αναβάθμιση guidance» στον εγχώριο κλάδο, ενώ για τη Eurobank θεωρεί ότι μια πιθανή ανοδική αναθεώρηση του NII guidance -μαζί με την ενοποίηση της Eurolife- ίσως αποδειχθεί ισχυρότερος καταλύτης από τα ίδια τα νούμερα του τριμήνου.

Δύο τεχνικά σημεία που θα μπερδέψουν την ανάγνωση

Πρώτον, στην Alpha τα έσοδα από προμήθειες θα φανούν υπερβολικά ισχυρά —26% πάνω από το consensus κατά τη MS— λόγω του μερίσματος της Prodea (περίπου 40 εκατ.), με ισόποσο αρνητικό στα trading. Καθαρίζοντας το, η υποκείμενη υπεραπόδοση περιορίζεται σε περίπου 2%.

Δεύτερον, ο νόμος Κατσέλη: Goldman και Morgan Stanley ενσωματώνουν χρέωση περίπου 20 εκατ. ανά τράπεζα στο τρίμηνο, με το συνολικό κόστος για τις τέσσερις συστημικές να εκτιμάται από την κυβέρνηση στα 700 εκατ. (500 εκατ. διαφυγόντες τόκοι σε 20ετία που βαρύνουν τους κατόχους των τιτλοποιήσεων που συνδέονται με τον «Ηρακλή» και 200 εκατ. αναδρομικές επιστροφές τόκων). Η Jefferies θεωρεί επίσης ότι οι επιπτώσεις θα παραμείνουν διαχειρίσιμες — γραμμή που συμπίπτει με τη θέση των ίδιων των τραπεζών ότι το κόστος είναι αμελητέο.

Στην ίδια εκτίμηση καταλήγουν Optima και Beta: η πρώτη αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω των αποθεμάτων προβλέψεων, ενώ η δεύτερη δεν βλέπει ουσιαστική επίπτωση στα κέρδη από την τροπολογία.

Στα κεφάλαια, η εικόνα είναι σταθεροποιητική έως ελαφρώς πτωτική τριμηνιαία, καθώς η οργανική δημιουργία κεφαλαίου αντισταθμίζεται από την αύξηση σταθμισμένου ενεργητικού, τα μερίσματα και την επιταχυνόμενη απόσβεση των DTC.

Η Jefferies σημειώνει δύο ειδικές παραμέτρους: η Πειραιώς ολοκλήρωσε συναλλαγή SRT που αναμένεται να αποφέρει όφελος περίπου 20 μονάδων βάσης στο τρίμηνο, με τον οίκο να βλέπει CET1 άνω του 13% για το 2026, ενώ ο αντίκτυπος 120 μονάδων βάσης από τη συμφωνία της Eurobank για τη Eurolife θα φανεί στο τρίτο τρίμηνο, όχι τώρα.

Η Beta επιβεβαιώνει το όφελος περίπου 20 μονάδων βάσης από το SRT της Πειραιώς (που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου), τοποθετώντας το CET1 του τριμήνου στο 12,74%, ενώ για την Εθνική σημειώνει ότι το ειδικό buyback 300 εκατ. που ξεκίνησε τον Ιούνιο απορροφά κεφάλαιο στο τρίμηνο, με το CET1 να διαμορφώνεται περίπου στο 17,4%.

Η νέα παραγωγή δανείων τον Απρίλιο-Μάιο αυξήθηκε περίπου 40% τριμηνιαία (+16% ετησίως), με το εταιρικό σκέλος στο +50% τριμηνιαία και τη συστημική πιστωτική επέκταση στο 9% τον Μάιο.

Οι τιμές-στόχοι

Η Goldman ανεβάζει την Πειραιώς στα 11,25 ευρώ από 11,00 (Buy), τη Eurobank στα 5,20 από 5,10 (Buy), την Alpha στα 5,20 από 5,10 (Buy) και την Εθνική στα 18,50 από 18,00 (Neutral).

Η Morgan Stanley διατηρεί Overweight σε Πειραιώς (11,30 ευρώ), Eurobank (4,90) και Alpha (4,90), με Equal-weight στην Εθνική (17,20) και στην CrediaBank (1,16).

Η Jefferies είναι η μόνη από τις τρεις με σύσταση αγοράς σε ολόκληρο το ταμπλό, με τιμές στόχους 10,35 ευρώ για την Πειραιώς, 5,10 για τη Eurobank, 5,00 για την Alpha και 18,10 ευρώ για την Εθνική — αισθητά συντηρητικότερες στην Πειραιώς σε σχέση με τους άλλους δύο οίκους.

Η Piraeus Securities, δίνει σύσταση Outperform και στις τρεις τράπεζες που καλύπτει, με τιμές στόχους 5,50 ευρώ για την Alpha (αναμενόμενη απόδοση +50%), 5,20 για τη Eurobank (+32%) και 17,70 για την Εθνική (+28%).

Η Optima, τέλος, διατηρεί σύσταση Buy σε ολόκληρο το ταμπλό, με αμετάβλητες τιμές στόχους: 10,52 ευρώ για την Πειραιώς, 5,05 για τη Eurobank, 4,79 για την Alpha και 18,10 ευρώ για την Εθνική.

Ως προτιμήσεις ενόψει των ανακοινώσεων, η Morgan Stanley ξεχωρίζει Πειραιώς και Eurobank, βλέποντας εκεί το μεγαλύτερο περιθώριο θετικής έκπληξης τόσο στα νούμερα όσο και στις αναβαθμίσεις στόχων.

Τέλος, όσον αφορά στο σενάριο για μείωση του συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατά 2 μονάδες, στο 20%, η Morgan Stanley δεν αναμένει να επεκταθεί στις τράπεζες λόγω των απομειώσεων αναβαλλόμενης φορολογίας, αλλά σε σενάριο εφαρμογής υπολογίζει αρνητική επίπτωση 30-50 μονάδων βάσης στο CET1 και όφελος 1,4%-2,9% στα κέρδη ανά μετοχή του 2027.