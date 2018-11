Κοινή επιστολή 27 ευρωβουλευτών προς Tusk για την κλιματική αλλαγή

Κοινή επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, DonaldTusk, συνυπογράφουν27 ευρωβουλευτές από 6 πολιτικές ομάδες (Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους, Λαϊκό Κόμμα, Φιλελεύθεροι, EFDD), μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος του Ε/Κ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, προκειμένου να ζητήσουν τη συναίνεση των κρατών-μελών της ΕΕ στην υιοθέτηση ενός Παγκόσμιου Συμφώνου για το Περιβάλλον, όπως υποστηρίχθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Μαΐου του περασμένου έτους.

Η επιστολή συντάχθηκε με αφορμή την Ειδική Έκθεση, για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του ΟΗΕ, και τη συνυπογράφει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη να «συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής», και τονίζουν πως «παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι Ευρωεκλογές, το κλίμα είναι πολύ σημαντικό θέμα για να αναλωθεί μόνο σε εκλογικές διαμάχες», συμπληρώνοντας: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εμείς, βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, συντονίζουμε τις φωνές μας, ώστε να καλέσουμε περισσότερους από 100 νομικούς από όλο τον κόσμο για την υιοθέτηση ενός Παγκόσμιου Συμφώνου για το Περιβάλλον».

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk:

«Αγαπητέ Πρόεδρε Tusk,



Στις 6 Οκτωβρίου 2018, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), όργανο των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνο για την αναθεώρηση και την αξιολόγηση των επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, δημοσίευσε Ειδική Έκθεση για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C. Η δημοσίευση αυτή για μια ακόμη φορά προειδοποιεί τις κοινωνίες για τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την ανάγκη για "άμεσες, μακροπρόθεσμες και καινοτόμες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής".



Με την ευκαιρία αυτή, οι επιστήμονες της IPCC είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και πιστεύουν ότι -δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1° C- αν θα μπορούσε να περιοριστεί η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5° C και όχι στους 2° C, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει ανάλογα αποτελέσματα στην ένταση των καυσώνων, στις βροχοπτώσεις ή το λιώσιμο των πάγων, καθώς και στην προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και των κοραλλιογενών υφάλων, στις αποδόσεις της καλλιέργειας των δημητριακών και στα αποθέματα των ψαριών, ή ακόμη και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.



Οι συνήθειες μας πρέπει να αλλάξουν και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, είναι πλέον απαραίτητη μια ευρεία, σφαιρική και φιλόδοξη συναίνεση.



Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, μια "Σύνοψη για τους Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής", σχετικά με αυτή την Ειδική Έκθεση της IPCC, δημοσιεύθηκε και εγκρίθηκε από διάφορες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, βουλευτές από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα αποφάσισαν κατ' εξαίρεση να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας μεταξύ των κομμάτων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της τρέχουσας κατάστασης.



Παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι Ευρωεκλογές, πιστεύουμε ότι το κλίμα είναι πολύ σημαντικό θέμα για να αναλωθεί μόνο σε εκλογικές διαμάχες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εμείς, βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, συντονίζουμε τις φωνές μας ώστε να καλέσουμε περισσότερους από 100 νομικούς από όλο τον κόσμο (http://pactenvironment.org/) για την υιοθέτηση ενός Παγκόσμιου Συμφώνου για το Περιβάλλον. Μια τέτοια διεθνής συνθήκη, που υποστηρίχθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Μαΐου του περασμένου έτους, ανασυγκροτώντας σε ένα κείμενο τις ευρείες νομικές αρχές που καθοδηγούν την περιβαλλοντική δράση, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη διεθνή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπορείτε να παίξετε έναν κρίσιμο ρόλο έτσι ώστε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να διασφαλίσουν ότι οι υπουργοί τους θα συμφωνήσουν γρήγορα σε μια φιλόδοξη θέση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δηλώσουν ομόφωνα τη θέλησή τους να παραμείνουν σημαντικοί παράγοντες σε αυτόν τον αγώνα.



Σας καλούμε να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να κατατεθούν φιλόδοξες οδηγίες διαπραγμάτευσης, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.



Με εκτίμηση».