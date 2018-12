Τραμπ: Μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στις σχέσεις με την Κίνα!

Στη συνάντηση του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζίνπιγνκ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου των 20 πιο μεγάλων οικονομιών του κόσμου, αναφέρται με μήνυμα του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Η συνάντηση μου στην Αργεντινή με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας ήταν εξαιρετική. Οι σχέσεις με την Κίνα έχουν κάνει ένα ΜΕΓΑΛΟ άλμα προς τα εμπρός! Πολύ καλά πράγματα θα συμβούν. Eχουμε σπουδαία δύναμη, αλλά και η Κίνα ομοίως έχει πολλά να κερδίσει, εάν και όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί. Δίκαιο παιχνίδι!»

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field!