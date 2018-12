Τραμπ: Απειλεί με «μεγάλους δασμούς» αν δεν κλείσει συμφωνία με Κίνα

Υιοθετώντας ξανά απειλητικό τόνο, μόλις μερικά εικοσιτετράωρα μετά την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξαν οι ΗΠΑ και η Κίνα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter πως θα επιβάλλει πολύ «μεγάλους δασμούς» στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του στην περίπτωση που η κυβέρνησή του και η κινεζική κυβέρνηση δεν μπορέσουν να κλείσουν μια εμπορική συμφωνία εντός της προθεσμίας των ενενήντα ημερών που ορίστηκε, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δείκτες του ρολογιού ως προς αυτή τη διαπραγμάτευση άρχισαν να χτυπούν την 1η Δεκεμβρίου.

Είτε θα κλείσουμε μια αληθινή συμφωνία με την Κίνα, ή δεν θα κλείσουμε καμία συμφωνία - και στο σημείο αυτό θα χρεώσουμε μεγάλους Δασμούς εναντίον Κινεζικών προϊόντων που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. «Σε τελευταία ανάλυση, πιστεύω, θα κλείσουμε μια συμφωνία - είτε τώρα ή στο μέλλον», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....