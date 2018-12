Σήμερα και αύριο η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ στη Βιέννη

O OΠΕΚ και οι σύμμαχοι του αναμένεται να αποφασίσουν στη διήμερη συνεδρίαση τους την περικοπή παραγωγής αργού, με στόχο την ενίσχυση των τιμών, παρά την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερες τιμές.

Οι χώρες-μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών συναντώνται σήμερα στη Βιέννη, ενώ αύριο θα συνεδριάσουν με τους συμμάχους τους.

Η συνάντηση έρχεται αφότου η αγορά πετρελαίου έχει κάνει τη μεγαλύτερη βουτιά από την οικονομική κρίση του 2008. Οι τιμές του αργού έχουν χάσει περίπου 30% τους τελευταίους δύο μήνες.

Το αμερικανικό αργό σήμερα υποχωρεί 0,6% στα 52,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το brent με πτώση κατά 0,5% διαμορφώνεται στα $61,22.

«Ελπίζω ότι ο ΟΠΕΚ θα κρατήσει τη ροή πετρελαίου όπως είναι, δεν θα την περιορίσει. Ο Κόσμος δεν θέλει να δει ή δεν χρειάζεται υψηλότερες τιμές πετρελαίου!», ανέφερε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά έχει αναφερθεί στην ανάγκη να παραμείνουν χαμηλά οι τιμές.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!