Ο Μακρόν θα κάνει «σημαντικές ανακοινώσεις» στις αρχές της εβδομάδας

Σημαντική ανακοίνωση ετοιμάζεται να κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις αρχές αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μία μέρα μετά το νέο γύρο διαδηλώσεων από τα Κίτρινα Γιλέκα, για το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Reuters, σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Benjamin Griveaux στην τηλεόραση LCI. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τι θα περιλαμβάνει η ανακοίνωση.

Στην κεντρική πλατεία της Ρεπουμπλίκ στο Παρίσι μεταφέρθηκαν από τις 19.00 και μετά, τοπική ώρα, οι συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία, ενώ η ηρεμία επήλθε σταδιακά στα άλλα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, η δε Λεωφόρος των Ηλύσιων δόθηκε στην κυκλοφορία. Ομάδες ιδιαίτερα επιθετικών νέων που αναμείχθηκαν με τα κίτρινα γιλέκα, κατέκλυσαν την πλατεία, έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν τα γύρω από την πλατεία μαγαζιά. Πάνω από 400 συλλήψεις και στις Βρυξέλλες.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επανειλημμένα τα δακρυγόνα, και διέλυαν συνεχώς τα υποτυπώδη οδοφράγματα που προσπαθούσαν να στήσουν. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε για ώρα πάνω από την πλατεία φωτίζοντάς την. Να σημειωθεί ότι η πλατεία της Ρεπουμπλίκ ήταν το σημείο κατάληξης της πορείας για το κλίμα που είχε ξεκινήσει στις 14.00 τοπική ώρα από την πλατεία Νασιόν. Η πορεία αυτή έγινε με μεγάλη ηρεμία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής έως ότου κατέληξαν στην πλατεία της Ρεπουμπλίκ και αναμείχθηκαν με τους ταραξίες που ήδη τους περίμεναν.

Από το απόγευμα, πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας συνέχισαν μέχρι αργά να αντιμετωπίζουν βίαια επεισόδια. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις πόλεις Μπορντώ, Μασσαλία, Τουλούζη, Λυόν, Σαιν Ετιέν, Ναντ.

Σε 1.082 προσαγωγές προχώρησαν χθες οι δυνάμεις της τάξης στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της τέταρτης πράξης των μαζικών κινητοποιήσεων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» που συνοδεύθηκε από νέο, αλλά μικρότερης κλίμακας από το προηγούμενο, κύμα βίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του Επάρχου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο απολογισμός αυτός είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις προσαγωγές που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα επεισόδια της 1ης Δεκεμβρίου, οπότε συνελήφθησαν 412 άνθρωποι.

Στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας πραγματοποιήθηκαν 1.723 προσαγωγές, από τις οποίες οι 1.220 κατέληξαν σε κράτηση των προσαχθέντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» συμμετείχαν χθες 136.000 άνθρωποι, αριθμός σχεδόν ίδιος με εκείνον του προηγούμενου Σαββάτου.

