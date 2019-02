Μνούτσιν: Παραγωγικές οι συναντήσεις ΗΠΑ-Κίνας στο Πεκίνο

Μέσω Twitter ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών την Παρασκευή ότι μαζί με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, Robert Lightizer, είχε «παραγωγικές συναντήσεις» με τον αντιπρόεδρο της Κίνας, Λιου Χι.

Το σχόλιο του Στίβεν Μνούτσιν ήρθε δύο μέρες μετά τις συζητήσεις στο Πεκίνο, με στόχο την επίλυση της εμπορικής τους διαμάχης.





Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa