Νορβηγία: Συνεχίζεται η από αέρος εκκένωση κρουαζιερόπλοιου

Επαναλειτούργησαν σήμερα το πρωί τρεις από τις τέσσερις μηχανές του κρουαζιερόπλοιου Viking Sky που υπέστη μηχανική βλάβη χθες, Σάββατο, σε επικίνδυνα νερά στα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας με περισσότερους από 1.300 επιβαίνοντες και το πλοίο ρυμουλκηθεί προς ένα λιμάνι, ανακοίνωσαν οι νορβηγικές υπηρεσίες διάσωσης.

Από το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky έχουν απομακρυνθεί μέχρι τώρα 440 επιβάτες, μεταδίδει το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB. Δύο ρυμουλκά βρίσκονται δίπλα στο Viking Sky και ετοιμάζονται να το ρυμουλκήσουν προς το λιμάνι του Μόλντε. Το κέντρο διάσωσης αναφέρει ότι τα σχοινιά έλξης βρίσκονται στη θέση τους στο πλοίο, οπότε μπορεί να ξεκινήσει η ρυμούλκηση του σκάφους προς το Μόλντε.

Η δραματική επιχείρηση εκκένωσης του πλοίου, με τους επιβάτες να ανεβαίνουν ένας ένας στο ελικόπτερο για να μεταφερθούν στη στεριά συνεχίζεται στο μεταξύ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Περ Φιέλντ, ο εκπρόσωπος του κέντρου διάσωσης για τη νότια Νορβηγία.

"Τρεις από τους τέσσερις κινητήρες λειτουργούν, οπότε το πλοίο μπορεί τώρα να μετακινηθεί μόνο του", δήλωσε ο Φιέλντ.

Νωρίς το πρωί, το πλοίο απομακρυνόταν με ταχύτητα δύο έως τριών κόμβων από την ακτογραμμή που έχει πλήθος επικίνδυνων υφάλων στα ανοικτά της περιοχής Μέρε ογκ Ρομσντάλ, στη δυτική Νορβηγία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι περισσότεροι επιβάτες είναι Βρετανοί και Αμερικανοί.

A Helicopter View The Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land.

