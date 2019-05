Τραμπ για εμπορικό πόλεμο: Οι ΗΠΑ είναι σε πολύ καλύτερη θέση

Μπαράζ μηνυμάτων στο Twitter από τον Αμερικανό Πρόεδρο, και την Τρίτη. «Σε ένα χρόνο οι δασμοί έχουν ανοικοδομήσει τη βιομηχανία χάλυβα, ανθεί!», τονίζει χαρακτηριστικά.

In one year Tariffs have rebuilt our Steel Industry - it is booming! We placed a 25% Tariff on “dumped” steel from China & other countries, and we now have a big and growing industry. We had to save Steel for our defense and auto industries, both of which are coming back strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019

«Η Κίνα αγοράζει πολύ λιγότερο από μας, από ότι εμείς αγοράζουμε από αυτούς, κατά περίπου 500 δισ. δολάρια, οπότε είμαστε σε φανταστική θέση. Να φτιάχνετε το προϊόν σας στις ΗΠΑ και δεν θα έχετε δασμούς. Μπορείτε επίσης να αγοράζετε από μία χώρα που δεν έχει δασμούς, αντί να αγοράζετε από την Κίνα. Πολλές εταιρείες φεύγουν από την Κίνα…», σημειώνει ο Τραμπ για την κλιμάκωση της σινοαμερικανικής εμπορικής διαμάχης.



China buys MUCH less from us than we buy from them, by almost 500 Billion Dollars, so we are in a fantastic position. Make your product at home in the USA and there is no Tariff. You can also buy from a non-Tariffed country instead of China. Many companies are leaving China..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019

....so that they will be more competitive for USA buyers. We are now a much bigger economy than China, and have substantially increased in size since the great 2016 Election. We are the “piggy bank” that everyone wants to raid and take advantage of. NO MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019