Η παραίτηση της Μέι και η επόμενη μέρα στη Βρετανία

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την εκλογή του νέου ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος που θα αντικαταστήσει την Τερέζα Μέι στην πρωθυπουργία της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την θερινή διακοπή των εργασιών του βρετανικού κοινοβουλίου στις 20 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα το Συντηρητικό Κόμμα.

Οι υποψηφιότητες θα «κλειδώσουν» την εβδομάδα που αρχίζει στις 10 Ιουνίου. «Θα ακολουθήσουν διαδοχικοί γύροι ψηφοφορίας έως ότου καθοριστεί ποια θα είναι η τελική επιλογή των υποψηφίων που θα τεθούν προς ψήφιση σε όλα τα μέλη του κόμματος», διευκρίνισαν υψηλόβαθμα στελέχη των Τόρις σε ανακοίνωσή τους.

«Αναμένουμε ότι ως τα τέλη του Ιουνίου» θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής από τους βουλευτές των δύο υποψηφίων που θα τεθούν στη συνέχεια προς ψήφιση στα μέλη του κόμματος, πρόσθεσαν.

Στη «συνέχεια θα γίνει μια σειρά από προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Βρετανία, για να συναντήσουν και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στους υποψηφίους τα μέλη του κόμματος, ώστε να καταστεί δυνατό να ψηφίσουν εγκαίρως και να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα προτού διακόψει τις εργασίες του το κοινοβούλιο για το καλοκαίρι», κατέληξαν. Το κοινοβούλιο διακόπτει συνήθως τις εργασίες του για το καλοκαίρι στα τέλη του Ιουλίου.

Με την παραίτησή της ξεκινάει η κούρσα διαδοχής, για να έρθει ένας νέος ηγέτης στο Κόμμα των Συντηρητικών, που αναμένεται να προωθήσει μία πιο αποφασιστική συμφωνία «διαζυγίου» από την ΕΕ.

«Θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Συντηρητικού και Ενωτικού κόμματος, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, για να επιλεχθεί ο διάδοχος», είπε η Μέι έξω από τη Ντάουνιγκ Στριτ.

«Από τότε που πέρασα για πρώτη φορά την πόρτα πίσω μου (στη Ντάουνινγκ Στριτ) ως πρωθυπουργός, αγωνίστηκα για να κάνω το Ηνωμένο Βασίλειο μία χώρα που λειτουργεί όχι για λίγους προνομιούχους, αλλά για τον καθένα.

Και για να τιμήσω το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την ΕΕ. Το 2016, δώσαμε στον βρετανικό λαό μία επιλογή. Εναντι όλων των προβλέψεων, ο βρετανικός λαός ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

»Νιώθω το ίδιο σίγουρη σήμερα, όπως και πριν από τρία χρόνια, ότι σε μία δημοκρατία, όταν δίνεις στον λαό μία επιλογή, έχεις καθήκον να εφαρμόσεις αυτό που αποφασίζει. Εχω βάλει τα δυνατά μου για να γίνει αυτό.

Εχω κάνει ό,τι μπορούσα για να πείσω τους βουλευτές να υποστηρίξουν τη συμφωνία (που έκλεισα με την Ευρωπαϊκή Ενωση, για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ). Δυστυχώ, δεν το κατάφερα. Προσπάθησα τρεις φορές», σημείωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

«Ο διάδοχός μου πρέπει να βρει συναίνεση στο κοινοβούλιο και αυτή μπορεί να βρεθεί μόνο αν όλες οι πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Ο συμβιβασμός δεν είναι μία κακή λέξη, η ζωή βασίζεται σε αυτόν», υπογράμμισε.

Η ίδια θα παραμείνει στην εξουσία ως υπηρεσιακή πρωθυπουργός μέχρι την εκλογή από το Συντηρητικό Κόμμα του διαδόχου της, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τη Βασίλισσα.

Η Τερέζα Μέι δάκρυσε όταν υπογράμμισε ότι ήταν τιμή για εκείνη να υπηρετήσει τη Βρετανία από τη θέση της πρωθυπουργού. «Σύντομα θα αφήσω τη θέση που ήταν τιμή ζωής να έχω – να είμαι η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός, αλλά σίγουρα όχι η τελευταία. Δεν φεύγω κρατώντας κακία, αλλά με τεράστια και διαρκή ευγνωμοσύνη γιατί είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα που αγαπώ».

Η παραίτηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι δεν αλλάζει τίποτε στη θέση των 27 για την συμφωνία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Θα σεβασθούμε τον νέο πρωθυπουργό, αλλά τίποτε δεν αλλάζει στην θέση που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως προς την συμφωνία της αποχώρησης», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ πληροφορήθηκε την ανακοίνωση της πρωθυπουργού και δεν αισθάνθηκε καμία χαρά. Εχει εκτιμήσει την συνεργασία του με την Τερέζα Μέι την οποία σέβεται και θεωρεί θαρραλέα γυναίκα», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ είναι έτοιμος να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας με τον νέο πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι, χωρίς ωστόσο να σταματήσει τις επαφές με την Τερέζα Μέι», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Από το Παρίσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε το «θαρραλέο έργο» της Τερέζα Μέι και ζήτησε μία «ταχεία αποσαφήνιση» για την εξέλιξη του Βrexit, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της πρωθυπουργού, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι η απόφαση αυτή «πρέπει επίσης να υπενθυμίσει, σε μία στιγμή σημαντικών επιλογών, ότι οι απορριπτικές ψήφοι χωρίς εναλλακτικό σχέδιο οδηγούν σε αδιέξοδο», αναφερόμενος στις ευρωεκλογές και το Brexit.

Η Τερέζα Μέι «εργάσθηκε με θάρρος για την υλοποίηση του Brexit προς το συμφέρον της χώρας της και τον σεβασμό των ευρωπαίων εταίρων της», τονίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος της απηύθυνε «προσωπικό ευχαριστήριο μήνυμα υποστήριξης».

Για τον πρόεδρο της Γαλλίας, «εξαρτάται από το Ηνωμένο Βασίλειο να ορίσει νέο πρωθυπουργό, ακολουθώντας τις διαδικασίες. Η Γαλλία παραμένει έτοιμη να εργασθεί με τον νέο βρετανό πρωθυπουργό επί του συνόλου των ευρωπαϊκών και διμερών θεμάτων. Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντική σε όλους τους τομείς».

«Είναι πολύ νωρίς για να γίνει αποτίμηση των συνεπειών αυτής της απόφασης. Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, κυρίως η προτεραιότητα της καλής λειτουργίας της ΕΕ, πράγμα που καθιστά αναγκαία μία ταχεία αποσαφήνιση».

Στο Βερολίνο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, η εκπρόσωπος της Αγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι η γερμανίδα καγκελάριος «σέβεται» την απόφαση της βρετανής ομολόγου της να παραιτηθεί.

«...η καγκελάριος θεωρεί σημαντική την καλλιέργεια στενής συνεργασίας με την βρετανική κυβέρνηση...και αυτό θα διατηρηθεί», πρόσθεσε η εκπρόσωπος, αρνούμενη να τοποθετηθεί σχετικά με τις συνέπειες της παραίτησης επί του Brexit, μίας διαδικασίας που «εξαρτάται από τις εξελίξεις της βρετανικής εσωτερικής πολιτικής».

Η διεξαγωγή γενικών εκλογών ήταν το αίτημα του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, για την οποία δήλωσε ότι ήταν μία σωστή απόφαση, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε αυτό που η χώρα γνώριζε επί μήνες, ότι «δεν μπορεί να κυβερνήσει ούτε καν το διχασμένο και διαλυμένο κόμμα της».

Ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος δήλωσε ότι οι αδικίες που υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει η Τερέζα Μέι πριν από τρία χρόνια είναι ακόμη πιο έντονες σήμερα και ότι το Συντηρητικό κόμμα απέτυχε στο Brexit και δεν είναι σε θέση να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων ούτε να αντιμετωπίσει τις πιεστικές τους ανάγκες και να προσφέρει λύσεις στα υπόλοιπα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι περισσότερος χρόνος για τις εσωτερικές διαφωνίες των Συντηρητικών και άλλος ένας πρωθυπουργός που θα προκύψει χωρίς εκλογές. Όποιος και να γίνει νέος επικεφαλής του Συντηρητικού κόμματος θα πρέπει να αφήσει τον λαό να αποφασίσει για το μέλλον της χώρας, μέσα από άμεσες γενικές εκλογές» τόνισε.

Theresa May is right to resign. She's now accepted what the country's known for months: she can't govern, and nor can her divided and disintegrating party.



Whoever becomes the new Tory leader must let the people decide our country’s future, through an immediate General Election.