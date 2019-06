Πάιατ: Ιστορική στιγμή η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

Ιστορική χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την ισχυρή σχέση των λαών της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ. Αναλυτικότερα, σχολιάζοντας στο Twitter την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο Τζέφρι Πάιατ έγραψε «Ιστορική ημέρα για την ισχυρή σχέση μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Αμερικής».

An historic day for the strong people to people relationship between Greece and America. https://t.co/nMHi72MGb5