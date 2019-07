Στον ψυχολογικό παράγοντα απέδωσε το νέο επεισόδιο τρόμου η Μέρκελ

Στον ψυχολογικό παράγοντα απέδωσε και το νέο επεισόδιο τρόμου της η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως καλά και σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της.

«Είμαι καλά. Ήδη πρόσφατα ξαναείπα ότι βρίσκομαι σε φάση επεξεργασίας των τελευταίων στρατιωτικών τιμών με τον (Πολωνό) πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτή προφανώς δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχει πρόοδος και πρέπει τώρα για ένα διάστημα να ζω με αυτό, αλλά είμαι πολύ καλά και δεν χρειάζεται ανησυχία», δήλωσε η κυρία Μέρκελ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Αντι Ρίνε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νέο επεισόδιο τρόμου της.

Κληθείσα να τοποθετηθεί σχετικά με το αν θα έπρεπε να δημοσιοποιεί στοιχεία για την υγεία της, όπως συμβαίνει π.χ. στη Φινλανδία, η κυρία Μέρκελ τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Πιστεύω ότι έγιναν σήμερα οι δηλώσεις μου για αυτό το θέμα και νομίζω ότι η δήλωσή μου ότι είμαι καλά μπορεί να γίνει αποδεκτή. Είπα ότι πρέπει να επεξεργαστώ αυτό το συμβάν, ότι βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύω ότι έτσι όπως ήρθε, κάποια μέρα έτσι θα φύγει. Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί και κατά τα άλλα είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι μπορώ να αποδώσω καλά».

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

