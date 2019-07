Times: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας

Tην παραίτησή του υπέβαλε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Αλαν Ντάνκαν, σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times.

«Ο Αλαν Ντάνκαν έχει παραιτηθεί», δήλωσε ο Steven Swinford. «Παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του σήμερα το πρωί», είπε σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι «έκανε σαφές πως δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του υπό την πρωθυπουργία του Μπόρις Τζόνσον».

Ο Ντάνκαν, που θεωρείται υπέρμαχος της ΕΕ, έχει κατηγορήσει τον Μπόρις Τζόνσον, το φαβορί για την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ότι θυσίασε τον Βρετανό πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον μετά τη διαρροή των σχολίων του για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 12 ακόμη υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης αναμένεται να παραιτηθούν μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.

